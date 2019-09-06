قائمة الزمالك – عودة بوطيب واستبعاد بامبو أمام بيراميدز

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 - 23:09

كتب : أحمد شوقي صلاح

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف خالد بوطيب في طلائع الجيش

عاد المغربي خالد بوطيب للظهور من جديد في قائمة الزمالك، استعدادا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

الزمالك يواجه بيراميدز في الثامنة مساءً يوم الأحد على ملعب برج العرب في نهائي كأس مصر.

الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لـ الزمالك قرر ضم 21 لاعبا في قائمة فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز.

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وشهدت قائمة الزمالك عودة بوطيب بعد غياب بسبب الإصابة منذ مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا في مصر.

واستمر غياب كريم بامبو الوافد الجديد لـ الزمالك عن قائمة فريقه، التي شهدت ظهور محمد صبحي حارس الفارس الأبيض المنضم حديثا للفريق.

وفيما يلي قائمة الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد عنتر – محمد أوناجم – إمام عاشور.

الهجوم: عمر السعيد – مصطفى محمد – خالد بوطيب.

وتغادر بعثة الزمالك إلى الإسكندرية ظهر يوم السبت للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة المرتقبة.

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