خاص فيديو في الجول - ما الذي يميز شحاتة عن غيره من المرشحين لقيادة مصر

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 - 23:48

كتب : أحمد العريان

في عيد ميلاده.. أكثر 10 لاعبين يحبهم حسن شحاتة

ما الذي يتبادر إلى ذهنك عند ذكر اسم حسن شحاتة؟ بالتأكيد إنجازاته التي لا تُنسى مع منتخب مصر وأداء من الصعب نسيانه رفقة الفراعنة.

اسم المعلم يعود إلى الواجهة من جديد بعدما وضعه اتحاد الكرة ضمن القائمة النهائية للمرشحين لقيادة منتخبنا الوطني.

3 بطولات كأس أمم إفريقيا متتالية، وأداء مذهل في كأس القارات وخطوة واحدة فصلته عن الوصول إلى المونديال.. سيرة ذاتية لنجم الزمالك الأسبق تجعل من الصعب مقارنته بالآخرين.

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ومع قرار مُسيري اللعبة بالاعتماد على مدرب وطني، تتعدد المميزات التي ترشح المعلم للعودة لمقعد المدير.

فما الذي يميز شحاتة عن غيره من المرشحين لقيادة مصر؟ هذا ما نستعرضه في الفيديو الآتي:

أو يمكنك مشاهدته من هنا:

برأيك من المدرب الأصلح لقيادة مصر الفترة المقبلة؟

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