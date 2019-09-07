بلاتيني: سوف أعود.. وكنت ضحية مؤامرة

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 11:35

كتب : FilGoal

بلاتيني

أصر الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق على عودته من جديد لعالم كرة القدم بعد انتهاء مدة إيقافه.

بلاتيني تعرض للإيقاف رفقة سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب اتهامات الفساد.

بلاتيني قال لشبكة RTS الفرنسية: "سوف أعود لا أعلم أين ولا أعرف كيف لكن لن استمر الإيقاف حتى ولو كان الأمر بقرار من أغبياء".

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وتابع "لقد كنت ضحية مؤامرة بالطبع بين رجال من الاتحاد الدولي وأحد الوزارات في سويسرا، كان هناك اتفاق فيما بينهما لإبعادي، أنا لا أقول إنها مؤامرة من سويسرا".

بلاتيني تعرض للإيقاف مدة 8 سنوات وتقلصت إلى 4 بعد الاستئناف في المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وأتم عن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الحالي "قد لا يكون يريد عودتي من جديد، لم أشعر بإيقافي، كيف لشركة خاصة أن توقف شخص عن كرة القدم".

لاعب يوفنتوس السابق ومنتخب فرنسا تولي رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منذ عام 2007 حتى 2015.

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