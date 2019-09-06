يشعر سمير حلبية رئيس النادي المصرى بالتخوف من تأخر قرار اتحاد الكرة إعلان اسم مدرب المنتخب الجديد، ما قد يؤثر على الفريق الذي سيرحل مدربه.

إيهاب جلال مدرب المصري ضمن الأسماء المرشحة بقوة لقيادة الفراعنة لكن الجبلاية لم تحسم موقفها حتى الآن.

وحلبية قال لـFilGoal.com: "أطالب اللجنة المشرفة على إدارة اتحاد الكرة بسرعة اتخاذ القرار الخاص باختيار المدير الفني للمنتخب الوطني".