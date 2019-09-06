خاص المصري لـ في الجول: على الجبلاية حسم مدرب المنتخب لتوفر الأندية البديل
الجمعة، 06 سبتمبر 2019 - 23:26
كتب : أيمن عيد
يشعر سمير حلبية رئيس النادي المصرى بالتخوف من تأخر قرار اتحاد الكرة إعلان اسم مدرب المنتخب الجديد، ما قد يؤثر على الفريق الذي سيرحل مدربه.
إيهاب جلال مدرب المصري ضمن الأسماء المرشحة بقوة لقيادة الفراعنة لكن الجبلاية لم تحسم موقفها حتى الآن.
وحلبية قال لـFilGoal.com: "أطالب اللجنة المشرفة على إدارة اتحاد الكرة بسرعة اتخاذ القرار الخاص باختيار المدير الفني للمنتخب الوطني".
وأضاف "مدة المناقشات أخذت وقتا طويلا و لابد من قرار حاسم حول هذا الشأن حتى تستطيع الأندية المحتمل اختيار مدربها توفير البديل المناسب".
وأشار "الأندية تنتظر القرار النهائي لمدرب المنتخب وكل ناد يتأثر بحالة من التخوف على رحيل مدربه، و لكن كل الأندية في خدمة الوطن".
حلبية أوضح "بالنسبة للنادي المصري نحن سعداء بتواجد إيهاب جلال، هو شخصية جديرة بالاحترام ولديه شغف للنجاح في مسيرته التدريبية وذلك الأمر يجعله ضمن أفضل المدربين الذين تولوا تدريب النادي المصري".
ولفت إلى "إذا استمر جلال معنا هذا الموسم سنواصل مسيرتنا نحو موسم مميز وإذا تم اختياره لتدريب المنتخب فهذا شيء شرف لنا جميعا وبالتأكيد سيكون هناك تنسيق مع اتحاد الكرة لإتاحة فرصة وجود بديل".
وأكمل "لم نفكر حاليا فى أي شيء حول رحيل إيهاب جلال ولم نطرح بدائل لقيادة تدريب الفريق، ننتظر القرار النهائي".
واستطرد "نسمع و نرى يوميا أي مسؤول رياضي أو في أحد الأندية يرشح مدرب لتدريب المنتخب ومن ممكن أن يقع الاختيار على إيهاب جلال ولكن في النهاية مدربنا يقود تدريبات الفريق ولم يخطرنا أي مسؤول في اتحاد الكرة بأي شيء".
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