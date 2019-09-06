تقارير: بند يُتيح لـ ميسي الرحيل عن برشلونة بدون مقابل

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 - 10:52

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

كشفت صحفية "الباييس" الإسبانية بندا في عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي يُتيح له الرحيل عن برشلونة إذا أراد بنهاية الموسم المقبل.

الأرجنتيني البالغ 31 عاما وقع منذ عام 2005 على تجديد عقوده 8 مرات مع نادي برشلونة آخرها عام 2017.

ووفقا للصحفية الإسبانية فأن ميسي يمتلك موافقة مع النادي الكتالوني بإمكانية الرحيل بعد الثلاثين من يونيو بعد انتهاء أي الموسم.

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الاتفاق بين الطرفين مبنيا على ولاء ميسي للنادي، سواء قرر البقاء مع النادي أو اتخاذ القرار بالرحيل عن أسوار ملعب كامب نو.

وحسب "كاروسيل" الإسبانية أيضا، لدى ميسي إمكانية اتخاذ قرار الرحيل لكن صوب ناد خارج القارة العجوز.

إذ تؤمن إدارة برشلونة أن هذا البند قد يفتح الباب لميسي للعودة للأرجنتين في أي وقت أراد، هو ما يعني رحيله بدون مقابل.

تشافي هيرنانديز الذي انتقل للسد القطري وأندريس أنييستا الذي رحل صوب فيسيل كوبي الياباني رحلوا عن صفوف برشلونة بدون مقابل بفضل بنود مشابهة أيضا.

الأرجنتيني لم يخض أي مباراة منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، ومن المتوقع عودته بعد نهاية التوقف الدولي.

قائد برشلونة الحالي لم يعرف سوى قميص البلاوجرانا مسجل 603 هدفا في 687 مباراة في جميع المسابقات منذ ظهوره الأول عام 2004.

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