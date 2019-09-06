3 من سيتي.. تعرف على المرشحين للاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

شهد الإعلان عن الستة مرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس من الدوري الإنجليزي سيطرة من مانشستر سيتي بوجود ثلاثة منه.

وحسبما أوضح الموقع الرسمي للبريميرليج فيتنافس على الجائزة كل من سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج وكيفن دي بروين من مانشستر سيتي.

ومن ليفربول روبرتو فيرمينو ومن نورويتش سيتي تيمو بوكي ومن بيرنلي آشلي بارنز.

وسجل أجويرو ستة أهداف في بداية الموسم ليتصدر بهم مبكرا سباق الهدافين.

أما رحيم سترلينج فسجل خمسة أهداف منهم هاتريك في المباراة الأولى لفريقه في شباك وست هام.

فيما صنع دي بروين خمسة أهداف حتى الآن وسجل هدفا وحيدا جاء في شباك برايتون.

وسجل فيرمينو هدفين وصنع مثلهما في أول أربع مباريات لليفربول في الموسم الجاري.

فيما تمثلت المفاجأة في تيمو بوكي مهاجم نورويتش الذي سجل خمسة أهداف من بينهم هاتريك ضد نيوكاسل وصنع هدفا.

وأخيرا مهاجم بيرنلي آشلي بارنز سجل أربعة أهداف.

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