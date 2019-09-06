تصفيات مونديال 2022.. جيرالدو يشارك في انتصار أنجولا على جامبيا

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 - 21:19

كتب : FilGoal

جيرالدو يسجل ويحتفل بهدف الأهلي الثالث في الداخلية

شارك جيرالدو دا كوستا جناح الأهلي في انتصار منتخب بلاده أنجولا على حساب جامبيا في الدور التمهيدي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانتصر منتخب أنجولا خارج أرضه أمام جامبيا بهدف مقابل لا شيء في ذهاب الدور التمهيدي من التصفيات.

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 تقام على 3 مراحل ونحن الآن في المرحلة الأولى من التصفيات.

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ويتنافس 28 منتخبا بنظام خروج المغلوب من نتيجتي الذهاب والإياب على 14 مقعدا للوصول لدور المجموعات (المرحلة الثانية) من تصفيات إفريقيا.

جيرالدو شارك أساسيا قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 85 وظهرت عليه ملامح التأثر بإصابة في الكتف.

وكاد جناح الأهلي أن يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 38 سددها بقوة بقدمه اليسرى من عند حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس أصحاب الأرض حرمه من هدفه الدولي الأول.

هدف منتخب أنجولا الوحيد جاء في الدقيقة 31 من ضربة رأس عن طريق ويلسون.

ويقام لقاء الإياب في أنجولا في العاشر من شهر سبتمبر الحالي.

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جيرالدو أنجولا الأهلي تصفيات إفريقيا لكأس العالم

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