الظهور الأول لحكم أزمة نهائي الأهلي والترجي في إفريقيا

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 - 17:57

كتب : FilGoal

ركلة جزاء الأهلي الأولى - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

لأول مرة منذ 315 يوما يعود الحكم الجزائري مهدي عبيد للظهور من جديد في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مهدي عبيد أدار ذهاب نهائي دوري الأبطال الموسم قبل الماضي بين الأهلي والترجي التونسي. اللقاء الذي شهد احتساب 3 ركلات جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو 3 مرات.

لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي (كاف) قررت إيقاف مهدي عبيد بعد المباراة، قبل أن يُرفع الإيقاف ولكن الجزائري لم يظهر منذ ذلك الحين في دوري الأبطال.

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والآن في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، يعود للظهور من جديد ولكن حكم رابع.

الحكم الجزائري سيتولى مسؤولية الحكم الرابع في لقاء النصر الليبي أمام الرجاء المغربي، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويلعب النصر الليبي أمام الرجاء في الـ 13 من شهر سبتمبر الحالي في ذهاب دور الـ 32 من دوري الأبطال.

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