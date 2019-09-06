راموس يوضح سر احتفاله أمام رومانيا.. ولماذا اعتذر له الحكم

أوضح سيرخيو راموس مدافع المنتخب الإسباني سر احتفاله أمام رومانيا في تصفيات يورو 2020 والذي تلقى بسببه بطاقة صفراء.

راموس افتتح التسجيل للاروخا من ركلة جزاء في انتصار خامس على التوالي أمام رومانيا بنتيجة 2-1 (طالع التفاصيل)، وبعدها احتفل قائد ريال مدريد واضعا يديه أمام عينيه في شكل نظّارة، وهو ما اعتبره الحكم إهانة للجماهير فأشهر البطاقة الصفراء في وجهه.

وراموس كشف السر خلف احتفاله ولماذا اعتذر له حكم اللقاء لاحقا.

وقال في تصريحات صحفية: "تلقيت إنذارا بسبب الالتباس. هذا الاحتفال كان من أجل ابن شقيقي، كلانا يرتدي نظّارة، واحتفلت من أجله".

وأضاف "أردت إبهاجه وأهديت الهدف له، والحكم أعتقد أنها إشارة للجماهير، أوضحت له سبب احتفالي بين الشوطين. استمع لي وأعتذر عن البطاقة الصفراء".

وعن المواجهة أمام رومانيا والتي كادت تنتهي بالتعادل في الثواني الأخيرة لو تألق الحارس كيبا، أشار "كنا ندرك أن المباراة ستكون صعبة، لعبنا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، وكان علينا إحراز مزيد من الأهداف".

وتابع "يجب علينا تعلم إنهاء المباريات وعدم الانتظار للنهاية. الانتصار خارج الديار أمر جيد ولكننا لم نفعل شيئا بعد".

المنتخب الإسباني حقق الانتصار الخامس على التوالي في التصفيات محققا العلامة الكاملة، وراموس وصل إلى هدفه الثامن دوليا خلال آخر 9 مباريات.

إسبانيا حافظت على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة فيما توقف رصيد رومانيا عند 7 نقاط في المركز الرابع.

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