بالفيديو - إسبانيا تواصل انتصاراتها وتفلت من رومانيا.. السويد تضرب برباعية

في مباراة لم يتوان فيها أصحاب الأرض عن القتال حتى الثواني الأخيرة، أفلت منتخب إسبانيا من الهزيمة أمام رومانيا المستضيف.

اللاروخا فاز على رومانيا بهدفين مقابل هدف على ملعب "أرينا ناسيونالا" ضمن الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020.

المنتخب الإسباني حقق الانتصار الخامس على التوالي في التصفيات محققا العلامة الكاملة بفضل الثنائي سيرخيو راموس وباكو ألكاسير، فيما سجل فلوران اندوني هدف تقليص الفارق للمضيف.

القائد راموس تقدم للماتادور من ركلة جزاء في الدقيقة 29 بعد عرقلة داني سيبايوس ليصل إلى هدفه الثامن خلال آخر 9 مباريات مع منتخب بلاده.

Sergio Ramos’ last nine games for Spain: Romania—⚽ Sweden—⚽ Faroe Islands—⚽ Malta—🚫 Norway—⚽ Croatia—⚽ England—⚽ Wales—⚽ Croatia—⚽ pic.twitter.com/TGkbfomzbk — B/R Football (@brfootball) September 5, 2019

انتهى الشوط الأول على تلك النتيجة قبل أن يضيف ألكاسير ثاني الأهداف مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 47.

الظهير الأيسر خوردي ألبا استغل تمريرة بينية رائعة من سيبايوس ضربت خط الدفاع ليهدي الأول الكرة على طبق من ذهب لباكو الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشباك.

لكن أصحاب الأرض لم يستسلموا وقلصوا الفارق مع الدقيقة 59 عن طريق رأسية من اندوني.. وبعد ذلك بدأ القتال من الرومانيين بحثا عن التعادل ليجبروا اللاروخا على التراجع والاعتماد على الهجمة المرتدة.

مجهود المنتخب الروماني كاد يتوج في الدقائق الأخيرة من اللقاء لولا تألق إعجازي من الحارس كيبا أريزابالاجا إذ أنقذ كرة رأسية قوية بقدمه اليسرى في رد فعل سريع للغاية ليضمن الثلاث نقاط لبلاده.

Kepa makes a quality save in added time to rescue Spain against Romania. Spain’s number 1🔥🇪🇸 pic.twitter.com/YjBlpvXOwR — LDN (@LDNFutbol) September 5, 2019

إسبانيا حافظت على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة فيما توقف رصيد رومانيا عند 7 نقاط في المركز الرابع.

وفي نفس المجموعة حافظت السويد على فارق النقاط الخمس مع إسبانيا لتضمن الوصافة بفوزها العريض على جزر فاروه برباعية نظيفة.

أهداف أحفاد الفايكنج جميعها أتت في الشوط الأول من اللقاء. ألكساندر إيزاك، لاعب ريال سوسيداد، سجل ثنائية، قبل أن يضيف فيكتور ليندلوف، مدافع مانشستر يونايتد، وروبين كايسون الهدفين الثالث والرابع على الترتيب.

وفي آخر لقاءات المجموعة السادسة انتصر المنتخب النرويجي بهدفين نظيفين على نظيره المالطي بفضل الثنائي ساندير بيرج وجوشوا كينج.

أما في المجموعة الرابعة فتعادلت أيرلندا مع سويسرا بهدف لمثله، واكتسحت الدنمارك جبل طارق بسداسية نظيفة. أيرلندا حافظت على الصدارة برصيد 11 نقطة بفارق 3 نقاط عن الدنمارك و6 عن سويسرا.

واكتسحت البوسنة نظيرتها ليشتشتاين بخماسية بيضاء ضمن المجموعة العاشرة، فيما فازت فنلندا على اليونان بهدف نظيف.