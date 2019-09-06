ريفالدو عن إنجاز فيرمينو مع ليفربول: كنت أستطيع تكراره مع يونايتد

يؤمن أيقونة كرة القدم البرازيلية ريفالدو إنه كان يستطيع تكرار إنجاز مواطنه ومهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو بتسجيل 50 هدفا في الدوري الإنجليزي حال انتقاله لمانشستر يونايتد في السابق.

وقال ريفالدو للصحفيين: "فيرمينو أصبح أول برازيلي يسجل 50 هدفا في الدوري الإنجليزي ويجب أن أهنأه على ذلك الإنجاز، هو شخصية رائعة وذكي للغاية في تحركاته وتسجيله للأهداف".

وواصل "لم يلعب بشكل أساسي في كأس العالم 2018 لكنني أعتقد أن فرصه ليبدأ أساسيا في 2022 كبيرة للغاية لأنه مهاجم رائع".

وأضاف "ربما لو وقعت لمانشستر يونايتد عندما أتيحت لي الفرصة كنت أستطيع تكرار إنجاز فيرمينو، لقد سجلت 130 هدفا في خمس سنوات مع برشلونة لذا لما لم أكن أستطيع تكرار الأمر في إنجلترا"؟

وأتم "أعتقد أن الأمر كان سيمتد لأربع أو خمس سنوات لتحقيق ذلك الرقم".

ولعب ريفالدو في صفوف برشلونة من عام 1997 إلى 2002 ولم يرتد قميص أي فريق إنجليزي مطلقا خلال مسيرته الكبيرة.

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