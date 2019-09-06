على خطى بولت.. عداءة جنوب إفريقيا تدخل عالم كرة القدم

تبدأ العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا "رحلة جديدة" بالانضمام لفريق JVW لكرة القدم في جنوب إفريقيا.

العداءة البالغة 28 عاما والمتوجة بميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد لندن 2012 وريو 2016 سباق 800 متر قررت خوض تجربة جديدة.

وتنتظر سيمينيا بداية مشوارها عام 2020 مع فريقها الجديد بسبب انتهاء فترة الانتقالات.

سيمينيا أصدرت بيانا تعلق فيه على التحدي الجديد الذي تخوضه: "ممتنة لتلك الفرصة وأقدر الحب والدعم الذي تلقيته من الفريق".

وتابعت "أتوق شوقا لبدء رحلة جديدة وأتمنى المساهمة بأكبر قدر ممكن من أجل النادي".

وأثارت سيمينا جدلا كبيرا منذ عام 2009 خلال بطولة العالم في برلين حينما فاز بأول 3 ميداليات لها، كانت في عمر الـ 18 وقتها.

وحققت الكثير من النجاح على الرغم من طلب بعض وسائل الإعلام وقتها بالتحقق من جنسها وخضوعها لفحوصات بعد عدد من الشكاوى التي تقدم بها خصومها في السباقات.

وكان العداء الجامايكي يوسين بولت قد لعب لعدة أندية عقب اعتزاله ألعاب القوى، إذ شارك في الفترة التحضيرية لفريق سنترال كوست مارينيرز الأسترالي.

وفي النهاية فشل بولت في فرض قدراته وسرعته من أجل اللعب بشكل احترافي ليترك عالم الرياضة بشكل كلي.

طالع أيضا

مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال

القصة الداخلية لجنون نيمار من أجل برشلونة.. وعقبة مبابي

ريتشارد كيز ولاعب ليفربول السابق عن أزمة صلاح وماني لـ في الجول: هذا طبيعي رأيناه من قبل

تعرف على المرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

تقارير: بند يُتيح لـ ميسي الرحيل عن برشلونة بدون مقابل