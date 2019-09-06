أوين عن انتقاله لـ يونايتد: أشك أن أي لاعب سيرفض حتى لو كرهه الجمهور

كان مايكل أوين الفتى المدلل لجماهير ليفربول ولكن ما أن وقع على عقود انضمامه إلى الغريم التقليدي مانشستر يونايتد حتى أصبح مكروها من الجميع والآن يحكي اللاعب عن سبب قراره وكيف تلقى الخبر.

وقال أوين في كتابه الذي حمل عنوان "إعادة تشغيل" الذي صدر مؤخرا: "كنت قريبا من الانتقال إلى إيفرتون إلى أن أتت إلي مكالمة من نيكي بات يخبرني فيها أن السير أليكس فيرجسون سيتصل بي ويعتقد أنه يريد ضمي".

وواصل "لم أصدق ما حدث وركضت إلى المنزل لأخبر زوجتي، كنت سعيدا بفكرة الانضمام إلى ناد معتاد على الفوز بالبطولات ويشارك في دوري أبطال أوروبا".

وتابع مهاجم منتخب إنجلترا حديثه "نظرت إلى هاتفي ووجدت مكالمة من رقم خاص عادة لا أرد على تلك الأرقام ولكن انتظرت لعدة ثواني ثم أجبت وكان هو فيرجسون ودعاني إلى منزله".

وأضاف "حرصت على ترك انطباع أول جيد لديه واخترت ملابسي بشكل جيد ووصلت مبكرا وجلست في حانة بالقرب من منزله، لم أكن أريد التأخر عن الموعد أبدا وأردت إبهاره بكل الطرق".

وأكمل لاعب ريال مدريد السابق "اجتمعت به وكنت أعرفه من قبل لسابق تحدثنا عن سباقات الخيل وتحدثنا عنها كثيرا أكثر من الكرة، ولا أعتقد إننا تحدثنا عن انتقالي إلى يونايتد لكننا كنا نتعامل على ذلك الأساس".

وواصل "سألت نفسي هل سيكرهني جمهور ليفربول لو انتقلت إلى مانشستر يونايتد أكثر من إيفرتون؟ هم سيكرهونني مهما فعلت لذا اتخذت قرارا كان في صالح مسيرتي وأسرتي فقط".

وشدد "فعلت كل شيء ممكن لأعود إلى ليفربول والإجابة كانت لن يحدث ذلك أبدا والآن أتيحت لي فرصة اللعب في ناد كبير، لم يكن خيارا صعبا التوقيع لمانشستر يونايتد ولم أندم على ذلك أبدا".

وأتم أوين "أنا لاعب كرة قدم وهي مصدر رزقي وهذه فرصة للعب في أعلى مستوى في نهاية مسيرتي وأشك أن أي لاعب آخر سيرفض العرض حتى لو نفى ذلك".

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