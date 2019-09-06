يرى علاء نبيل نجم ومدرب المقاولون العرب الأسبق أن الزمالك كفته أرجح أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر المقام يوم الأحد على ملعب برج العرب.

وقال نبيل لـFilGoal.com: "الفرص متساوية بين الفريقين للتتويج بالكأس لكن يمكن القول إن الزمالك كفته أرجح من أجل مصالحة جماهيره بعد ضياع بطولة الدوري، بالإضافة لتواجد جمهوره ومساندته طوال أحداث اللقاء".

وأضاف "وجهة نظري أن الزمالك يلعب بـ3 في وسط الملعب في البداية وهم: طارق حامد وفرجاني ساسي وعبد الله جمعة، والطرفين أشرف بنشرقي وشيكابالا. هذه الطريقة الأفضل ومتوازنة مع ضرورة عودة عبد الله جمعة عند فقد الكرة".

وأشار "الزمالك يملك مجموعة لاعبين مهاريين يحدثون الفارق، وعبد الشافي وعبد الله جمعة جبهة متميزة لابد من الاستفادة منها".

أما فيما يخص بيراميدز "وجهة نظري استمرار عبد الله السعيد علي دكة البدلاء ويبدأ بعمر جابر في وسط الملعب على أن يكون رجب بكار في الجانب الأيمن حال شفائه من الإصابة".

وأردف "الثلث الهجومي يكون إيريك تراوري وإبراهيم حسن وعبده لومالا أسفل جون أنتوي".

وعن رقابة أنتوي "لا يجب مراقبة رجل لرجل فأنتوي سريع في التحرك، أرى أن ناحية اليمين يجب أن يبقى حمدي النقاز ويغطيه محمود علاء، وإذا كان ناحية الشمال يبقي عبد الشافي ويغطيه محمد عبد الغني".

وعن الأفضل في حراسة مرمى بيراميدز "المهدي سليمان أفضل أن يبدأ من (أحمد) الشناوي".

وبشأن قيادة هجوم الزمالك "مصطفى محمد أفضل من عمر السعيد".

ويستضيف ملعب برج العرب نهائي كأس مصر للمرة الرابعة على التوالي.

ويأمل الزمالك في تحقيق كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في آخر 7 سنوات.

أما بيراميدز فيأمل في حصد بطولته الأولى تاريخيا.

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