بيراميدز يطلب حكاما أجانب لنهائي الكأس

طلب نادي بيراميدز حكاما أجانب لمباراته أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر.

وحدد اتحاد الكرة الساعة الثامنة من مساء الأحد المقبل موعدا لمباراة بيراميدز أمام الزمالك في نهائي كأس مصر على استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور ٢٠ ألف متفرج.

وخاطب نادي بيراميدز إدارة اتحاد الكرة مطالبا بضرورة وجود حكام أجانب، وفقا لبيان أصدره النادي.

وكشف اتحاد الكرة عن أسعار تذاكر مباراة مساء الأحد حيث قال إنه قرر "دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها بـ 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم ، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى بـ 300 جنيها والمقصورة 750 جنيها".

ويستضيف ملعب برج العرب نهائي كأس مصر للمرة الرابعة على التوالي.

ويأمل الزمالك في تحقيق كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في آخر 7 سنوات.

أما بيراميدز فيأمل في حصد بطولته الأولى تاريخيا.

اختبر معلوماتك

طالع أيضا

مسرحية اختطاف نيمار

تحديد ملعب نهائي كأس مصر

أزارو يتحدث عن الأهلي ومنتخب المغرب

ابدأوا المشوار ورؤوسكم مرفوعة.. كوبر يخضع أمام فلسطين

بيل يرد لأول مرة عن أزمته مع ريال مدريد

الجانب الآخر من كرة القدم