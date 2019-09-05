بيل: لا ألعب بسعادة في ريال مدريد.. وما المشكلة في ممارسة الجولف!

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 19:09

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

أفصح جاريث بيل لاعب ريال مدريد عن أنه لا يلعب بسعادة في صفوف فريقه خلال الوقت الحالي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى "احترافيته".

بيل كان قريبا من الرحيل عن صفوف الملكي مطلع الموسم الجاري متجها صوب الدوري الصيني لكن الصفقة لم تتم في النهاية وسط تقارير تتحدث عن خلافات مع المدرب زين الدين زيدان.

وبيل أطلق العنان لبعض من مشاعره قائلا لشبكة سكاي سبورتس: "أتفهم أنني أصبحت كبش فداء أكثر مما ينبغي. لا تبدو هذه الاتهامات عقلانية وكذلك ليست عادلة".

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وأضاف "نهاية الموسم الماضي كانت صعبة، لا يمكن إنكار ذلك، ليس فقط لي وإنما للفريق ككل. لن أقول إنني ألعب بسعادة ولكني في النهاية ألعب وعندما ألعب أكون محترفا وأعطي كل ما لدي سواء لفريقي أو لبلدي".

وعن اقترابه من الرحيل قبل بداية الموسم الجاري "أعلم أن هناك كثير من الاضطراب كي أكون أمينا، وافترض أنها مسألة خاصة بيني و بين النادي. لن أتحدث أكثر عن الأمر، اسألوا النادي".

وأشار "مع بداية موسم الإعداد أبقيت رأسي للأسفل -كناية عن عدم الالتفات للانتقادات- وكنت أعلم أن هناك الكثير من الأحاديث إذ يقول الناس الجيد والسيئ وأي ما يريدونه".

لكن الدولي الويلزي استدرك "لم يكن أسوأ وقت في مسيرتي ولكنه لم يكن مثاليا. أعرف كيف أتعامل مع هذه الأوضاع فالأمر يتعلق بعدم الانخراط فيها. تُكافئ عندما تعمل ولقد بدأت الموسم بشكل جيد".

لاعب توتنام السابق شدد "الأشياء في الكرة تتغير سريعا والأمر فقط مسألة وقت".

وبسؤاله عن اهتمامه "المبالغ" بلعبة الجولف، وفقا لما تذكره بعض التقارير، رد في تصريحات صحفية قبل مواجهة بلاده أمام أذربيجان "كرة القدم شغفي الأكبر. جميعنا لدينا هوايات، والجولف ببساطة هوايتي المفضلة".

وأتم "لا أعلم ما المشكلة في لعب الجولف، لكن الناس يختلقون المشاكل من لا شيء. لعب الجولف يجعلني هادئا وببساطة استطيع أن أنفصل عن العالم الخارجي".

وشارك صاحب الـ30 عاما في 3 مباريات مع ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع آخر خلال 3 مباريات.

ومنذ انضمام بيل إلى ريال مدريد في 2013 شارك في 232 مباراة وسجل 102 هدفا وأرسل 66 تمريرة حاسمة.

وتوج بيل بـ14 لقبا مع النادي الملكي، منها لقب في الدوري و4 في دوري أبطال أوروبا.

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