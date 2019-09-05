رئيس لشبونة يكشف سبب بقاء برونو فيرنانديز: العرض الوحيد كان من توتنام

طوال الانتقالات الصيفية المنصرمة كان برونو فيرنانديز قائد خط وسط سبورتنج لشبونة هو أحد أكثر اللاعبين الذين تم تداول اسمهم في السوق للرحيل أكبر الأندية وأبرز المهتمين به كان مانشستر يونايتد وتوتنام وريال مدريد ويوفنتوس.

برونو فيرنانديس النادي : سبورتنج لشبونة سبورتنج لشبونة

فما هو سبب عدم رحيل اللاعب البرتغالي؟ رئيس لشبونة فريدريكو فارانداس يوضح.

وقال رئيس لشبونة في بيان له: "كان من الصعب الإبقاء على برونو لكننا فعلناها تحضرنا لبيعه بوضع سعرا عادلا لإمكانياته لكن العرض الوحيد لنا كان من توتنام".

وأضاف "توتنام قدم لنا عرضا مقابل 45 مليون يورو بالإضافة لـ20 مليونا أخرى كحوافز حال الفوز بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا".

وأردف "هذه الأهداف من الصعب تحقيقها لذا اخترنا عدم الموافقة على العرض".

وتابع رئيس النادي البرتغالي "برونو أثبت أنه ليس فقط لاعبا عظيما بل محترف رائع وقائد، المسؤولية التي أظهرها دائما كانت مثالية".

وأتم "اليوم الذي أبلغته برفض عرض توتنام تحدثت معه في الملعب وتفهم الوضع بشكل رائع وعرف أن العرض المقدم لم يكن عادلا".

طالع أيضا

أكبر المصروفات والإيرادات وتبرع رئيس النادي.. دليلك لفهم ميزانية الزمالك بعد انطلاق الجمعية العمومية

أجيري خلال محاكمته في قضية التلاعب: الثقة المفرطة سبب تواجدي هنا

نهائي الكأس - كيف يسجل الزمالك مع ميتشو.. الخطر قادم من كل الاتجاهات

"المستحقات سددت".. رئيس الزمالك يرد على خطاب الإنذار بالاستبعاد من دوري الأبطال

نهائي الكأس – طارق يحيى: الزمالك أقرب للفوز من بيراميدز بشرط.. وتحدي صعب أمام ديسابر