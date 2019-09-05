يؤمن طارق السيد الظهير الأيسر السابق للزمالك أن ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأبيض قادر على حل لوغاريتم منافسه بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وقال طارق السيد لـFilGoal.com: "اللقاء صعب جدا ولكنني أتمنى فوز الزمالك وكتوقع نعم أتوقع انتصار الزمالك".

وأضاف "بيراميدز يملك الكثير من اللاعبين الجيدين إيريك تراوري وجون أنتوي وعبد الله السعيد وعمر جابر بمثابة جوكر في الفريق".

واستدرك "لكن أعتقد أن ميتشو قادر على حل لوغاريتم بيراميدز فالزمالك لديه الكثير من الحلول في صفوفه التي سوف تساعده على خوض اللقاء".

هذا عن رؤية طارق السيد للمواجهة من ناحية هجوم بيراميدز فماذا عن الزمالك؟

أجاب الظهير الأيسر السابق لمنتخب مصر "سيباستيان ديسابر مدرب بيراميدز سيواجه مشاكل أمام الزمالك أهمها تتمثل في الناحية اليمنى التي تضم شيكابالا وحمدي النقاز هذا بالإضافة لقوة وسط الملعب".

وأوضح "الزمالك لديه في وسط الملعب أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ولديهم حاسة التهديف بالإضافة فرجاني ساسي وبينياته الرائعة وخلفهم يوجد طارق حامد القادر على استخلاص الكرات".

وواصل "أعتقد أن المهمة لن تكون سهلة على بيراميدز ومدربه".

وعن رأيه في الأنسب لبدء المباراة في تشكيل الزمالك قال طارق السيد: "مصطفى محمد سجل أربعة أهداف في ثلاث مباريات لذا يجب أن يبدأ على حساب عمر السعيد".

وأكمل "شيكابالا يجب أن يستمر على حساب أوباما".

أما عن بيراميدز "ديسابر سيلعب بالقوة الضاربة وسيبدأ بعبد الله السعيد لوضع الزمالك تحت ضغط وإسلام عيسى وإبراهيم حسن سيكونان بمثابة حل في الشوط الثاني، وأحمد الشناوي سيبدأ اللقاء على حساب المهدي سليمان".

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