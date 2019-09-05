أزارو: أحاول القيام بدوري كاملا مع الأهلي.. ولم أحقق حلمي حتى الآن

تحدث وليد أزارو مهاجم الأهلي ومنتخب المغرب عن قتاله الدائم من أجل قيادة المارد الأحمر لتحقيق الانتصارات.

وقال أزارو: "أعمل بجد واجتهاد مع الأهلي وأحاول دائما قيادته لتحقيق الانتصارات".

وأضاف خلال تواجده في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المغرب أمام بوركينا فاسو "أسعى دائما للقيام بدوري كاملا وهو تسجيل الأهداف".

أزارو العائد من جديد لقائمة المغرب، يستعد للظهور الدولي أمام بوركينا فاسو والنيجر يومي السادس والعاشر من شهر سبتمبر الحالي.

وعاد صاحب الـ 24 عاما للحديث عن حلمه الذي لم يتحقق، قائلا: "بطولة أمم إفريقيا أقيمت في مصر وكنت متلهفا لأشارك في البلد الذي أحترف فيه –مصر-".

وتابع "شعور خاص وفريد كان سينتابني حينها والكثير من الناس هناك تساءلوا عن سبب غيابي، لكن قدر الله ما شاء فعل وأحترم خيارات كل مدرب سواء باستدعائي أو استبعادي".

وأكمل حديثه قائلا: "أي لاعب يحلم في مسيرته بأن يلعب كأس إفريقيا وكأس العالم، ولم أتمكن بعد من تحقيق هذه الأحلام".

وأشار "سأواصل العمل لتحقيق أحلامي. أنا هناك داخل عرين المنتخب لأنافس على مقعدي ونيل فرصتي كاملة".

وأتم "الهدف الأول بكل تأكيد هو مصلحة المنتخب التي تسبق مصلحة أي لاعب. إذا غبت أو حضرت لا يهم، الأهم هو انتصار المنتخب دائما".

وشارك أزارو في 7 مباريات مع منتخب المغرب ولم يُسجل أو يصنع أي هدف.

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