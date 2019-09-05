20 ألف مُشجع في نهائي الكأس

وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمواجهة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

الزمالك يواجه بيراميدز في الثامنة مساءً يوم الأحد على ملعب برج العرب في نهائي كأس مصر.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات الأمنية على حضور الجماهير في نهائي الكأس، بواقع 20 ألف متفرج.

الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق إقامة نهائي الكأس على ملعب برج العرب للمرة الرابعة على التوالي.

ويأمل الزمالك في تحقيق كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في آخر 7 سنوات.

أما بيراميدز فيأمل في حصد بطولته الأولى تاريخيا.

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