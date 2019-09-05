كرة سلة - ختام دور المجموعات في كأس العالم وصدام منتظر بين أمريكا واليونان

اختتمت مرحلة دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين، وأسفرت عن صدام قوي منتظر بين أمريكا واليونان في المرحلة الثانية.

ودعت كافة المنتخبات الإفريقية دور المجموعات دون تأهل أي منهم إلى المرحلة الثانية من البطولة.

قُسم الـ 32 منتخبا المشاركين في البطولة إلى 8 مجموعات، يتأهل الأول والثاني إلى المرحلة الثانية بينما يلعب أصحاب المراكز الثالث والرابع على ترتيب المراكز من 17 إلى 32.

وتقام بطولة العالم للسلة في الصين حتى يوم 15 من الشهر الجاري.

تأهلت منتخبات بولندا وفنزويلا (المجموعة الأولى) والأرجنتين ورسيا (المجموعة الثانية) وإسبانيا وبورتوريكو (المجموعة الثالثة) وصربيا وإيطاليا (المجموعة الرابعة) والولايات المتحدة الأمريكية والتشيك (المجموعة الخامسة) والبرازيل واليونان (المجموعة السادسة) فرنسا وجمهورية الدومنيك (المجموعة السابعة) أستراليا وليتوانيا (المجموعة الثامنة)

وكانت أبرز مفاجآت البطولة خروج منتخب تركيا من دور المجموعات خاصة أنه كان قريبا من الفوز على أمريكا في الجولة الثانية ولكن خسر في النهاية 93-92 في الشوط الإضافي.

وشارك من إفريقيا كل من أنجولا وكوت ديفوار ونيجيريا والسنغال وتونس.

تقام المرحلة الثانية بتأهل الـ16 منتخبا المتأهلين وتقسيمهم على 4 مجموعات بكامل نقاطهم.

على أن يلعب كل فريق مباراتين مع الفريقين الآخرين بخلاف فريق مجموعته، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وجاءت المجموعات كالآتي:

الأرجنتين وبولندا (لكل منهما 6 نقاط) وفنزويلا وروسيا (لكل منهما 5 نقاط)

صربيا وإسبانيا (لكل منهما 6 نقاط) إيطاليا وبورتوريكو (لكل منهما 5 نقاط)

البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية (لكل منهما 6 نقاط) اليونان والتشيك (لكل منهما 5 نقاط)

فرنسا وأستراليا (لكل منهما 6 نقاط) وليتوانيا وجمهورية الدومينيك (لكل منهما 5 نقاط)

تقام مباريات ثمن النهائي في الفترة من غدا الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

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