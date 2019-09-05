اسكواش - ريمونتادا الشوربجي ضمن تفوق مصري في ثمن نهائي بطولة الصين الدولية

تألق اللاعبون المصريون في مباريات الدور الرئيسي من بطولة الصين الدولية للاسكواش، أولى بطولات الموسم الجديد.

وتأهل خماسي مصري في منافسات الرجال إلى ربع النهائي، بينما شهدت منافسات السيدات هيمنة مصرية بتأهل 7 لاعبات.

وتأهل محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا بعدما تخطى أول مفاجآت البطولة بتحويل تأخره أمام الفرنسي لوكاس سيرم بشوطين نظيفين إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتأخر الشوربجي بنتيجة 8-11 و9-11 قبل أن يتفوق بثلاثة أشواط متتالية 11-7 و11-4 و11-2.

ونجح علي فرج المصنف الأول عالميا بالتأهل على حساب زميله يوسف سليمان بنتيجة 3-1، كما تغلب مازن هشام على الإنجليزي أدريان والر، ومروان الشوربجي على الإسباني إيكر باخاريس بنفس النتيجة وأخيرا عمر مسعد بثلاثة أشواط نظيفة على القطري عبد الله التميمي.

أما على مستوى السيدات فكانت السيطرة مصرية، بعد فوز رنيم الوليلي على الهولندية ميلو فان دير هيدين 3-0 ونور الطيب على الاسترالية راتشيل جرينهام، ونوران جوهر على الكندية دانييل ليتورنيو بنفس النتيجة.

وتخطت هانيا الحمامي آني أو لاعبة هونج كونج بصعوبة 3-2، وفازت يثرب عادل على فيكتوريا لاست بنفس النتيجة، وأخيرا تغلبت نادين شاهين على الإنجليزية أليسون واترز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

جدول مباريات ربع النهائي:

جميع المباريات غدا الجمعة

رنيم الوليلي × سلمى هاني

نوران جوهر × يثرب عادل

نور الطيب × نادين شاهين

هانيا الحمامي × جويل كينج (نيوزلندا)

علي فرج × الإنجليزي توم ريتشاردز

مازن هشام × الهندي سوراف غوسال

مروان الشوربجي × عمر مسعد

محمد الشوربجي × ليو أو (هونج كونج)

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