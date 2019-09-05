بسبب صور إباحية.. مدافع ريال مدريد السابق يستقيل من رئاسة ناد ألماني

استقال كريستوف ميتزلدر من منصب رئاسة نادي توس هالترن عقب استجواب الشرطة له ضمن التحقيق في توزيع مواد إباحية للأطفال.

كريستوف ميتزلدر النادي :

النادي الألماني أصدر بيانا يشير إلى مصادرة أجهزة اللاعب المحمولة من منزله في مدينة دسلدورف دون أن يتم القبض عليه.

مدافع ريال مدريد السابق شارك في دورة تدريبية في مدينة الراين وتمت مصادرة هاتفه الجوال.

وأدعى مكتب المدعي العام في ولاية هامبورج أن الدولي السابق البالغ 38 عاما أرسل إلى سيدة صور تحتوى على مواد جنسية إباحية من خلال تطبيق WhatsApp.

ميتزلدر رئيس النادي القابع في الدرجة الرابعة الألمانية قدّم استقالته من النادي الذي تولاه منذ عام 2014 عقب انتهاء مسيرته.

وحقق ميتزلدر لقب الدوري الألماني سابقا مع بوروسيا دورتمند كما لعب لأندية شالكه وريال مدريد.

وعلى المستوى الدولي حل وصيفا مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2002 وشارك في 47 مباراة دولية كما تواجد ضمن قائمة الناسيونال مانشافت في كأس العالم.

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