يرى ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر أن خطورة بيراميدز في مباراة نهائي كأس مصر ضد الزمالك يوم الأحد المقبل هي في "اللهو الخفي" حسبما وصفه.

وقال السيد لـFilGoal.com: "مركز الخطورة لبيراميدز هو إريك تراوري، الذي أصفه بأنه اللهو الخفي، لديه تحركات عرضية بين الخطوط ويتواجد في كل أنحاء الملعب بشكل مفاجئ وخاصة داخل منطقة الجزاء".

وأضاف "أرى أنه أخطر عناصر بيراميدز على الزمالك".

وشدد "أما جون أنتوي، فيجب فرض رقابة شخصية عليه من محمود علاء أو محمد عبد الغني مع ضرورة المساعدة من طارق حامد".

وكذلك، أكد السيد أن وجود مصطفى محمد كمهاجم أساسي في تشكيل الزمالك وأحمد الشناوي كحارس أساسي في تشكيل بيراميدز أمر هام للفريقين.

من سيحرز الكأس؟ الفرص متساوية بحسب ضياء السيد، ولكنه استدرك "الزمالك متعجل في ظهور صفقاته الجديدة مثل محمد أوناجم وغيره من الجدد".

لكنه أتم "محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم أوباما هم الأفضل لبدء المباراة خلف مصطفى محمد".

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