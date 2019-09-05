تنس - نادال يواصل انطلاقه نحو لقب أمريكا المفتوحة.. ومواجهة قوية لسرينا ويليامز

اختتمت منافسات ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بمواصلة رافائيل نادال انطلاقه نحو اللقب.

تغلب الإسباني نادال على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان بثلاث مجموعات نظيفة بواقع (6-4، 7-5، 6-2).

وبذلك يتأهل نادال إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لمواجهة الإيطالي ماتيو بيريتني المصنف 25 عالميا.

أما على الجانب الآخر، فيواجه الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الخامس عالميا البلغاري جريجور ديميتروف المصنف 78 عالميا وصاحب مفاجأة إقصاء روجر فيدرير.

وتقام مباريات نصف النهائي مساء غد الجمعة.

أما على مستوى السيدات فتلعب سيرينا ويليامز المصنفة الثامنة عالميا أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة في مباراة قوية.

وكانت سفيتولينا قد أقصت فينوس ويليامز شقيقة سيرينا في دور الـ64 من المنافسات.

بينما في المباراة الأخرى تلعب الكندية بيانكا فانيسا صاحبة الـ19 عاما والمصنفة 15 عالميا أمام السويسرية بيليندا بينسيتش المصنفة 12 عالميا.

وكانت بينسيتش قد فجرت مفاجأة في ثمن النهائي بإقصاء اليابانية ناعومي أوساكا حاملة لقب البطولة.

ويسعى نادال لحصد لقبه الرابع بعد الفوز بالبطولة أعوام 2010 و2013 و2017، بينما لم يسبق لأي لاعب آخر من منافسيه حصد اللقب.

أما سيرينا ويليامز فتواصل زحفها نحو اللقب السابع من بطولة أمريكا المفتوحة بعد غياب 5 سنوات، في ظل عدم حصد أي لاعب من المتنافسات على اللقب.

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