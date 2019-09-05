"جبهة الطويلة" تطلب حضور الجنايني لاجتماعها للرد على "بعض الاستفسارات"

أعلنت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري عن عقد اجتماع للجمعية في الفترة المقبلة، طالبة حضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة المعينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال بيان صادر عن اللجنة التي يرأسها محمد الطويلة رئيس نادي النجوم: "ذلك الاجتماع من أجل توضيح الأمور الخاصة بلجنة التطبيع والاتحاد المصري لكرة القدم وموقف الجمعية العمومية منه".

وأضاف " أرسلت اللجنة المفوضة خطابا رسميا للجنايني تطالبه بضرورة الحضور إلى اجتماع الجمعية العمومية للرد على الاستفسارات المتعلقة بلجنة التطبيع ، ويأتي ذلك متوافقا مع ما جاء برد الإتحاد الدولي لكرة القدم على اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية بشأن الاستفسار عن حيثيات قرار اللجنة التنفيذية للفيفا".

وأرفقت لجنة الطويلة رد من الفيفا يطالبهم باللجوء للجنايني في أي أمر يخص الكرة المصرية، مع حيثيات قرار تعيين اللجنة المؤقتة من قبل الفيفا.

أعلن الفيفا في وقت سابق تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

وذكر الموقع الرسمي لـ "فيفا" أن القرار جاء في أعقاب زيارة بعثة الاتحاد الدولي للقاهرة بعد استقالة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم الجماعية.

وأشار بيان فيفا إلى أن اللجنة الخماسية ستدير شؤون اتحاد الكرة بموعد أقصاه 31 يوليو 2020 أو بمجرد إنجاز جميع مهامها، قبل إجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد.

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