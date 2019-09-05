على رأسهم صلاح.. 55 لاعبا يتنافسون على التشكيل المثالي لـ فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة تضم 55 لاعبا يتنافسون على جائزة التشكيل المثالي لعام 2019 والتي يتصدرها نجمنا محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان محمد صلاح النادي : ليفربول ليونيل ميسي النادي : برشلونة كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

ولأول مرة منذ 2009 يُهيمن الدوري الإنجليزي على القائمة بأكثر عددا من اللاعبين برصيد 21 لاعبا مقابل 20 للدوري الإسباني.

ليفربول يمتلك 7 لاعبين في القائمة وعلى الرغم من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا إلا أن برشلونة وريال مدريد يمتلكون عددا أكبر.

فيما تعد البرازيل صاحبة الرقم الأكبر من اللاعبين برصيد 10.

أكثر من 23 ألف لاعبا قاموا بالتصويت واختيار تشكيل عام 2019، المكون من حارس مرمى و4 مدافعين و3 لاعبي وسط و3 مهاجمين عن موسم 2018-19.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر – دافيد دي خيا – إيدرسون مورايش – يان أوبلاك – مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جوردي ألبا – ترينت ألكسندر أرنولد – داني ألفيش – جواو كانسيلو – داني كارفخال – جورجيو كيليني – فيرجيل فان دايك – دييجو جودين – جوشوا كيميتش – كاليدو كوليبالي – إيمريك لابورت – ماتيس دي ليخت – جيرار بيكيه – سيرخيو راموس – أندرو روبرتسون – أليكس ساندرو – تياجو سيلفا – رافائيل فاران – مارسيلو – كايل واكر.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – كاسيميرو – كيفين دي بروين – كريستيان إريكسن – فيرنيكي دي يونج – توني كروس – أرتور ميلو – لوكا مودريتش – بول بوجبا – إيفان راكيتيتش – برناردو سيلفا – دوسان تاديتش – أرتورو فيدال.

الهجوم: سيرخيو أجويرو – كريم بنزيمة – أنطوان جريزمان – هاري كين – روبرت ليفاندوفسكي – ساديو ماني – ليونيل ميسي – كيليان مبابي – نيمار – كريستيانو رونالدو – محمد صلاح – سون هيونج مين – رحيم سترلينج – لويس سواريز.

صلاح تواجد في قائمة الموسم الماضي وفشل في التواجد ضمن التشكيل المثالي الذي ضم هجومه كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية في الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل في ميلانو.

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