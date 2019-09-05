تألقت هانيا مورو السباحة المصرية في دورة الألعاب الإفريقية وحققت إنجازا رائعا بحصد 7 ميداليات متنوعة.

خطفت هانيا الأنظار بحصد 4 ميداليات ذهبية و3 فضيات، رقم يجعلها متفوقة على عدد كبير من الدول الحاصدة للميداليات ويضعها في المركز الثالث عشر وحدها في جدول ترتيب الدول.

تألق هانيا مورو لم يكن وليد الصدفة بل استكمال لنجاحها العام الماضي في البطولة الإفريقية للسباحة والتي توجت فيها بـ 4 ميداليات.

تواصل FilGoal.com مع السباحة المصرية التي لم تبلغ بعد عامها الـ23 للحديث عن إنجازها وتألقها والطموح القادم وهدف الأولمبياد.

البداية:

وبسؤالها عن بدايتها مع اللعبة قالت هانيا مورو: "بدايتي لم تكن مع رياضة السباحة، كنت أمارس الباليه المائي في النادي الأهلي ولكن البعض قال لوالدتي أن عليّ تجربة السباحة وأنا كنت رافضة في البداية".

وأضافت "بدأت ممارسة اللعبة وعمري ست أو سبع سنوات، كان لدي رغبة بالاكتفاء بذلك وعدم الاستمرار لكن أحمد القاضي مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي أصر على استمراري".

وأوضحت هانيا "نجحت بالفعل في تحقيق عدد من البطولات في سن صغير، وبعد ذلك أصبحت السباحة جزء أساسي".

أمريكا:

انتقلت هانيا مورو إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحصول على منحة دراسية، وهو ما أثر على تطور مستواها.

وعن الفارق بين تدريبها في فترة تواجدها في مصر وحاليا في الولايات المتحدة قالت هانيا: "في الحقيقة هناك فارق كبير، في أمريكا الموضوع أشبه بمنظومة متكاملة لتسهيل كل شئ على الرياضي".

وأوضحت "مقر التدريب متواجد في نفس مكان الجامعة، لذلك لا توجد إضاعة للوقت في وسائل المواصلات".

وأضافت "انتهي من التدريب أذهب إلى المحاضرة، ويركز المدرب على الجوانب الفنية لي من أجل تطوير مستواي".

وتابعت "أتدرب صباحا وآخر بعد الظهر، وأتفرغ في الفترة من 4 إلى 10 مساء للمذاكرة والانتهاء من المطلوب مني في الجامعة ويكون هناك دعم من زملائي والمدرسين".

وكشفت هانيا "هناك خطة كاملة للاعب لمدة سنة كاملة وليس مجرد شهر أو شهرين، وهناك متابعة دائمة للوقوف على مدى تطوري".

دورة الألعاب الإفريقية:

وبالانتقال إلى الإنجاز الذي حققته مؤخرا قالت هانيا: "بصراحة لم أتوقع تحقيق ذلك العدد من الميداليات في دورة الألعاب، ولكن كنت أعلم أن هذا الأمر من الممكن أن يحدث".

وأوضحت "العام الماضي كنت في الجزائر وحققت 4 ميداليات ذهبية، وكنت أتمنى تكرار ذلك الإنجاز لعلمي أن دورة الألعاب الإفريقية تكون أهم لمصر أكثر من بطولة إفريقيا".

وشددت هانيا "دورة الألعاب الإفريقية مجرد خطوة لطموحات أسعى لتحقيقها، أطمح لتحطيم أرقامي في السباقات الحرة".

وأضافت "أسعى لدخول البطولة الإفريقية العام المقبل وحصد نفس الميداليات مع تحقيق أرقام مصرية جديدة".

الأولمبياد وبطولة العالم:

وعن حلم الأولمبياد والميدالية العالمية قالت هانيا: "في البداية أهدف للتأهل والظهور بشكل مميز في دورة الألعاب الأولمبية وأحقق مركز يليق ويشرف مصر والجماهير ويسعدني أنا شخصيا".

وعما ينقصها لتحقيق الميدالية أوضحت "بالطبع ينقصني الكثير من أجل ذلك، وبالتأكيد هذا هدف لي ولمدربي ولأسرتي ولكن الأمر ليس بسهولة".

وأضافت هانيا "هناك فارق كبير بيني وبين الأبطال الذين يحققون ميداليات أولمبية، أنا متواجدة في أمريكا منذ 4 سنوات ولكن إمكانياتهم أفضل بكثير".

وشددت "واثقة أننا سنصل بكل تأكيد لهذا الحلم، وفي يوم من الأيام سنحقق الميدالية الأولمبية ونتفوق عليهم بالطبع".

وعن أبرز المواقف الصعبة التي مرت بها قالت هانيا: "حدث لي مواقف صعبة بالطبع خلال الفترة الماضية تتعلق ببطولات العالم، أبرزها عام 2015 عندما ذهبت لتحقيق رقم التأهل".

وتابعت "فقدت فرصة التأهل إلى بطولة العالم بفارق 15 جزء من الثانية فقط، وكانت صدمة صعبة بالنسبة لي".

وأضافت "أيضا في نسخة العام الحالي من بطولة العالم في كوريا حدث لي موقف صعب آخر".

وواصلت "قبل البطولة بـ 4 أيام تعرضت لإصابة في الظهر وتسببت في عدم مشاركتي في البطولة رغم تأهلي، كنت متأهلة لسباقات 800 و 1500 متر بجانب السباحة المفتوحة 5 و 10 كيلو متر".

الدعم وفريدة عثمان

وعن الدعم الذي تحصل عليه قالت هانيا: "أحصل على دعم دائم من والدي ووالدتي، هما أكثر من يساندني ويدعمني دائما ومهتمان بكل ما يوفر لي النجاح".

وبالحديث عن زميلتها فريدة عثمان قالت هانيا مورو: "فريدة عثمان هي صديقة لي، وقدوة لنا جميعا بعد أن شرفت مصر وكتبت تاريخ عظيم في السباحة".

وأضافت "دائما تدعمني وتساندني وأشكرها على وقوفها ومساعدتي في أي مشكلة خاصة بي، وعلى المستوى الشخصي أحبها كثيرا".

وأتمت حديثها "فخورة كوني جزءا من رحلتنا سويا في البطولات القارية والدولية، ومشاركتنا في اللحظات الرائعة".

اقرأ أيضا

أكبر المصروفات والإيرادات وتبرع رئيس النادي.. دليلك لفهم ميزانية الزمالك بعد انطلاق الجمعية العمومية

أجيري خلال محاكمته في قضية التلاعب: الثقة المفرطة سبب تواجدي هنا

نهائي الكأس - كيف يسجل الزمالك مع ميتشو.. الخطر قادم من كل الاتجاهات

"المستحقات سددت".. رئيس الزمالك يرد على خطاب الإنذار بالاستبعاد من دوري الأبطال

نهائي الكأس – طارق يحيى: الزمالك أقرب للفوز من بيراميدز بشرط.. وتحدي صعب أمام ديسابر