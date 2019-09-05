نفى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي نية النادي التفاوض لضم لاعب وسط أندرلخت، الفرنسي أدريان تريبيل.

أدريان تريبيل النادي : أندرلخت الأهلي

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية الأهلي التفاوض مع أندرلخت، النادي السابق لمدرب الأهلي الحالي، رينيه فايلر، لضم لاعب الوسط الفرنسي صاحب الـ28 عاما.

ولكن توفيق قال لـFilGoal.com: "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، ولم يحدث أي تفاوض من قريب أو من بعيد".

وشدد "لدينا 4 لاعبين أجانب بالفعل ولا نرغب في الاستغناء عن أي منهم، ولا يوجد أي اتصالات بين الأهلي وأندرلخت البلجيكي".

ويضم الأهلي المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي والمالي أليو ديانج والأنجولي جيرالدو، بجانب التونسي علي معلول الذي قد يستفيد من قيد أحد لاعبي شمال إفريقيا كمحلي.

تريبيل لاعب سابق لمنتخب فرنسا تحت 20 عاما وسبق له اللعب لنانت في فرنسا، وستاندرلييج وأندرلخت في بلجيكا، وشارك 29 مرة مع أندرلخت في الموسم الماضي.

وفي نفس الإطار قال توفيق "لا يوجد عروض لجونيور أجايي كما تردد، كما أن وليد أزارو مستمر وتم إغلاق أي حديث عن رحيله".

وانضم أزارو للأهلي قبل عامين ونال لقب هداف الدوري الموسم قبل الماضي، قبل أن يسجل 6 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وإجمالا سجل أزارو 40 هدفا في 79 مباراة بالقميص الأحمر كما صنع 18 هدفا وتسبب في 14 ركلة جزاء لفريقه.

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