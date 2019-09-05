مدرب كوستاريكا يترك منصبه بسبب الملل

أفصح جوستافو ماتوساس المدير الفني لمنتخب كوستاريكا عن سبب تركه منصبه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فجر اليوم الأربعاء.

الأوروجوياني تولي المهمة في أكتوبر 2018 لكنه لم يجد الأسباب التي تجعله يُكمل مشواره مع الفريق.

ماتوساس قال: "لم أكن أعرف أن العمل كمدير فني لمنتخب وطني ممل".

وتابع عن الأسباب "توقعت أنها فرصة للذهاب إلى فريق حيث لدي توقعات، وفوق كل شيء، من الصعب إدارة منتخب عندما لا يكون لديك لاعب بشكل يومي".

وأكمل "أدرب اللاعبين أسبوع واحد كل شهرين. اعتقدت أن ذلك لن يكون صعبا للغاية، ولكني أشعر أنني أفتقد العمل اليومي".

وأتم المدرب البالغ 52 عاما "لا أشعر بالإنتاجية، ليس لدي هذا اليوم الروتيني اليومي، لذا انتهى بي الأمر بمشاهدة الأفلام والألعاب، لا أحب ذلك، هذا ليس ما أحبه".

ومن المتوقع أن تكون المباراة الأخيرة له مع كوستاريكا أمام أوروجواي وديا.

ومن المنتظر أن يتولى ماتوساس تدريب أتليتكو سان لويس المكسيكي بعدما سبق له تدريب أندية كلوب ليون وأطلس وكلوب أمريكا في المكسيك.

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