مدرب كوستاريكا يترك منصبه بسبب الملل

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 12:14

كتب : إسلام أحمد

سويسرا - كوستاريكا

أفصح جوستافو ماتوساس المدير الفني لمنتخب كوستاريكا عن سبب تركه منصبه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فجر اليوم الأربعاء.

الأوروجوياني تولي المهمة في أكتوبر 2018 لكنه لم يجد الأسباب التي تجعله يُكمل مشواره مع الفريق.

ماتوساس قال: "لم أكن أعرف أن العمل كمدير فني لمنتخب وطني ممل".

أخبار متعلقة

أكبر المصروفات والإيرادات وتبرع رئيس النادي.. دليلك لفهم ميزانية الزمالك بعد انطلاق الجمعية العمومية أجيري خلال محاكمته في قضية التلاعب: الثقة المفرطة سبب تواجدي هنا عبد الحفيظ يبحث ترتيبات السفر إلى غينيا الاستوائية.. وفايلر يتابع إصابة وحيد وفاة الابن الأكبر لـ كافو

وتابع عن الأسباب "توقعت أنها فرصة للذهاب إلى فريق حيث لدي توقعات، وفوق كل شيء، من الصعب إدارة منتخب عندما لا يكون لديك لاعب بشكل يومي".

وأكمل "أدرب اللاعبين أسبوع واحد كل شهرين. اعتقدت أن ذلك لن يكون صعبا للغاية، ولكني أشعر أنني أفتقد العمل اليومي".

وأتم المدرب البالغ 52 عاما "لا أشعر بالإنتاجية، ليس لدي هذا اليوم الروتيني اليومي، لذا انتهى بي الأمر بمشاهدة الأفلام والألعاب، لا أحب ذلك، هذا ليس ما أحبه".

ومن المتوقع أن تكون المباراة الأخيرة له مع كوستاريكا أمام أوروجواي وديا.

ومن المنتظر أن يتولى ماتوساس تدريب أتليتكو سان لويس المكسيكي بعدما سبق له تدريب أندية كلوب ليون وأطلس وكلوب أمريكا في المكسيك.

اقرأ أيضا

نهائي الكأس - كيف يسجل الزمالك مع ميتشو.. الخطر قادم من كل الاتجاهات

نهائي الكأس - كيف يسجل بيراميدز مع ديسابر.. جبهة يمنى أكثر من قوية

مصدر من الزمالك لـ في الجول: سددنا مستحقات سيسيه بالفعل.. والخطأ من "كاف"

تحليل في الجول - لوكاكو ولاوتارو.. شراكة تنبئ بالكثير مع إنتر

يوم أن أحيا عبد الله السعيد مسيرته الدولية على حساب ميتشو

منتخب كوستاريكا جوستافو ماتوساس

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - رائعتا صلاح مرشحتان لجائزة هدف شهر أغسطس في ليفربول 42 دقيقة | المحترفون
الظهور الأول لحكم أزمة نهائي الأهلي والترجي في إفريقيا 46 دقيقة | إفريقيا
راموس يوضح سر احتفاله أمام رومانيا.. ولماذا اعتذر له الحكم 58 دقيقة | أوروبا
أوين: فردية صلاح لن تسبب مشاكل في ليفربول ساعة | أوروبا
استقالة أسامة نبيه ساعة | مصر
ميلان الصغير وعواجيز يوفنتوس.. المعدل العمري لأندية الدوري الإيطالي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 2 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الأهلي يوضح أسباب التعاقد مع فايلر.. ولماذا تعثرت مفاوضات سباليتي ومانو

قد ينال إعجابك