عبد الحفيظ يبحث ترتيبات السفر إلى غينيا الاستوائية.. وفايلر يتابع إصابة وحيد

تواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي مع حاتم حسونة سفير مصر في غينيا الاستوائية هاتفيا، من أجل التنسيق لمباراة الأهلي أمام كانو سبورت.

ويحل الأهلي ضيفا على كانو سبورت الغيني يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يطير عبد الحفيظ رفقة سمير عدلي المدير الإداري للفريق قبل البعثة بـ 48 ساعة للاطمئنان على الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وتأمينها وملاعب التدريب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالرحلة.

وحدد الجهاز الفني لفريق الأهلي يوم 11 سبتمبر الجاري موعدا للسفر إلى غينيا الاستوائية، استعداد لمواجهة كانو سبورت.

وطلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاطمئنان على حالة محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق قبل انطلاق المران مساء اليوم.

ويعاني وحيد من كدمة في كاحل القدم، وغاب عن التدريبات خلال اليومين الماضيين وخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.

وبدأ وحيد الركض حول الملعب على هامش المران الجماعي أمس الأربعاء، ومن المقرر حسم موقفه اليوم بشأن التواجد من عدمه في المران الجماعي.

كما أعلن الجهاز الفني للأهلي عن غياب رامي ربيعة مدافع الفريق عن رحلة غينيا بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.

وتعرض ربيعة لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة الإياب أمام اطلع بره في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة والعودة للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب عودة الفريق من غينيا الاستوائية.

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