تقرير مغربي: الرجاء يفسخ عقده مع ساليف كوليبالي "رغم لغز علاقته المحيرة مع كارتيرون"

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 00:53

كتب : FilGoal

ساليف كوليبالي ينضم للرجاء

كشف تقريرا صحفيا مغربيا، فسخ نادي الرجاء البيضاوي، تعاقده مع ساليف كوليبالي المدافع المالي للفريق، ومدافع النادي الأهلي السابق.

ساليف كوليبالي

النادي : الرجاء البيضاوي

الرجاء البيضاوي

وحسب موقع “le 360” المغربي، فإن مسؤولو نادي الرجاء عقدوا جلسة مع كوليبالي مساء اليوم الأربعاء، واتفقوا فيها على فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

التقرير المغربي ذكر أيضا بأن فسخ نادي الرجاء لعقد كوليبالي قد يخلق مشاكل داخل الجهاز الفني للفريق الرجاوي، إذ أن باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي للفريق ومدرب الأهلي الأسبق، يتمسك باللاعب ولا يريد رحله، فيما أبدى أعضاء طاقمه الفني اعتراضهم على مستوى اللاعب الذي يرونه ضعيفا للغاية.

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ويقول تقرير موقع “le 360” بأن علاقة كارتيرون مع كوليبالي أصبحت تشكل لغزا محيرا، كونه يصر على اصطحابه في كل فريق يقوده، بداية من مازيمبي الكونغولي، ثم الأهلي، وأخيرا في الرجاء.

ساليف كوليبالي انضم لنادي الرجاء خلال فترة الانتقالات الصيفية، مطلع شهر يوليو الماضي، لكنه لم يستمر معهم سوى قرابة الشهرين.

وكان صاحب الـ31 عاما قد قضى نصف موسم رفقة النادي الأهلي، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

ويعد كوليبالي أحد عناصر منتخب مالي، ويملك 26 مباراة دولية، سجل فيها هدفا واحدا.

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