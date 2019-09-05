مواعيد مباريات الخميس 5\9\2019.. تصفيات المونديال واليورو

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 00:33

كتب : FilGoal

منتخب إسبانيا

جاهزون لشحنة قوية من المباريات الدولية في أقطاب الكرة الأرضية؟

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الخميس 5 سبتمبر 2019 والقنوات الناقلة.

يمكنك مطالعة كافة المواعيد تفصيليًا من هـنـا

أخبار متعلقة

مصدر من الزمالك لـ في الجول: سددنا مستحقات سيسيه بالفعل.. والخطأ من "كاف" تصفيات إفريقيا لـكاس العالم – 6 محترفين في الدوري المصري ومحمد معروف في حصاد اليوم الأول نهائي الكأس - كيف يسجل الزمالك مع ميتشو.. الخطر قادم من كل الاتجاهات

تصفيات يورو 2020

يحل منتخب إيطاليا ضيفا على أرمينيا ضمن منافسات المجموعة العاشرة، بالسادسة مساء، وتُنقَل عبرbeIN Sports 1 ، ويعلّق عليها علي محمد علي.

وفي التاسعة إلا ربع مساءً، يحل منتخب إسبانيا ضيفا على رومانيا، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 1.

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

ضمن منافسات الأدوار التمهيدية، يحل السودان ضيفا على تشاد في الرابعة والنصف مساء.

وفي الخامسة مساء يلعب الصومال أمام زيمبابوي، وفي العاشرة تلعب سيشيل أمام رواندا.

تصفيات كأس العالم - آسيا

في القدس عاصمة فلسطين، يستقبل منتخب الفدائي نظيره أوزبكستان بالرابعة مساءً ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لتصفيات المونديال.

كما يحل الأردن ضيفا على تايوان في الواحدة و10 دقائق مساء، وتحل سوريا ضيفة على الفلبين في الواحدة والنصف مساء.

كما تلعب البحرين أمام العراق في السادسة والنصف مساء، وتستقبل قطر نظيرتها أفغانستان في نفس التوقيت.

وديات

وفي الظهور الأول لـ هيرفي رينار، تستقبل السعودية نظيرتها مالي في الدمام بالسابعة مساء، وتُنقل على KSA 1.

وفي الرابعة فجر الجمعة، تستقبل تشيلي جارتها الأرجنتين في غياب ليو ميسي.

اقرأ أيضا:

مصدر من الزمالك لـ في الجول: سددنا مستحقات سيسيه بالفعل.. والخطأ من "كاف"

نهائي الكأس - كيف يسجل الزمالك مع ميتشو.. الخطر قادم من كل الاتجاهات

نهائي الكأس - كيف يسجل بيراميدز مع ديسابر.. جبهة يمنى أكثر من قوية

يوم أن أحيا عبد الله السعيد مسيرته الدولية على حساب ميتشو

ميتشو: الأهلي عرض مبلغ أكبر من الزمالك لكن مشاعري لم تسمح لي

المواعيد تصفيات كأس العالم

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير مغربي: الرجاء يفسخ عقده مع ساليف كوليبالي "رغم لغز علاقته المحيرة مع كارتيرون" 4 دقيقة | إفريقيا
مواعيد مباريات الخميس 5\9\2019.. تصفيات المونديال واليورو 23 دقيقة | أوروبا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: سددنا مستحقات سيسيه بالفعل.. والخطأ من "كاف" 55 دقيقة | إفريقيا
تصفيات إفريقيا لـكاس العالم – 6 محترفين في الدوري المصري ومحمد معروف في حصاد اليوم الأول ساعة | إفريقيا
نهائي الكأس - كيف يسجل الزمالك مع ميتشو.. الخطر قادم من كل الاتجاهات ساعة | الدوري المصري
نهائي الكأس - كيف يسجل بيراميدز مع ديسابر.. جبهة يمنى أكثر من قوية ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 2 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك