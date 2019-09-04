خاص مصدران من كاف والجبلاية لـ في الجول: إنذار باستبعاد الزمالك من دوري الأبطال بسبب سيسيه

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 21:40

كتب : عاطف شادي

عبد الله سيسيه - الزمالك

الزمالك عبد الله سيسيه في إفريقيا

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