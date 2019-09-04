لعدم تلقي أجورهم.. لاعبو اتحاد الجزائر يضربون عن اللعب

أعلن لاعبو اتحاد الجزائر إضرابهم عن اللعب وإيقاف النشاط بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي خلال الآونة الأخيرة.

ويعاني اتحاد العاصمة من أزمة مالية كبيرة منذ القبض على مالكه علي حداد في قضية فساد مالي، ليتقرر تجميد الحسابات البنكية للفريق، وهو ما هدد مسيرة النادي في دوري أبطال إفريقيا (طالع التفاصيل).

ونشر اتحاد العاصمة بيانا رسميا للاعبين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "بعد المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي ضد جمعية عين مليلة، عقد اللاعبون اجتماعًا مع الطاقم الفني والأمين العام للنادي لإعلان قرار اتخذوه بالإجماع بتوقيف النشاط كطريقة للاحتجاج ضد وضع النادي الذي لم يتطور بعد".

وأضاف البيان "على أن يكونوا حاضرين في حصة الاستئناف المقررة اليوم الأربعاء، ويتدربوا مجددًا غدًا الخميس قبل توقيف النشاط".

وتابع "وأكد اللاعبون أن هذا القرار لا علاقة له بالإدارة ولا المشجعين ولا النادي نفسه وإنما حركة احتجاجية ضد الحالة التي آل إليها اتحاد العاصمة، وتأخُر حل الأزمة".

وأشار البيان إلى أن اللاعبين لم يتلقوا أجورهم خلال 6 أشهر، في حين أن اللاعبين الجدد لم يتلقوا أي راتب منذ انضمامهم للنادي.

ماذا حدث؟

في الـ19 من شهر أغسطس الماضي أصدر اتحاد العاصمة بيانا يعلن فيه احتمالية انسحابه من دوري أبطال إفريقيا نتيجة للأزمة المالية التي يمر بها.

الأزمة المالية كادت تجعل فريق اتحاد العاصمة لا يُسافر إلى النيجر لمواجهة سونيداب في ذهاب الدور التمهيدي، لولا حل الأزمة في النهاية.

ولكن "إذا لم تتحسن حالة اتحاد الجزائر فهذه الوضعية قد تجعل الفريق ينسحب من دوري أبطال إفريقيا في حالة التأهل للدور المقبل"، وفقا لبيان رسمي من الفريق الجزائري.

بعدها واجه النادي سونيداب على أرضه وانتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل إلى الدور التالي في مواجهة جور ماهيا الكيني.

وأشار النادي في بيانه وقتها إلى "الخطوات التي اتخذتها الإدارة ومحامي النادي لم تسفر عن أي جديد حتى الآن، ولكننا سنواصل إجراءاتنا القانونية لتحرير النادي من هذا الموقف المأساوي".

وطالب النادي من "جميع أسرة اتحاد العاصمة أن تتحد بأكملها بدلا من أن تنقسم في هذه اللحظات الحساسة التي يمر بها النادي، فبعض مما يسمون أنفسهم "مقربون من النادي" يجدون الفرصة لإطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة تضر النادي بدلا من تقديم الدعم ولو معنويا كما يفعله البعض".

وسافرت بعثة فريق اتحاد العاصمة إلى مدينة قسنطينة لمواجهة شباب قسنطينة في الدوري الجزائري، وهو ما جعل البعض يتساءل عن كيفية السفر، ولكن النادي أوضح كيفية حدوث ذلك.

وأوضح النادي في بيانه "لكل من يتساءل كيف تمكن الفريق من السفر إلى قسنطينة رغم الأزمة الاقتصادية، فهذا حدث بفضل تسجيلات بطاقات الاشتراك من قبل أنصار النادي الأوفياء، مما جعل الإدارة تتمكن من دفع ثمن هذه الرحلة وكذلك نفقات أخرى لاحتياجات يومية للنادي".

وتوج اتحاد العاصمة بلقب الدوري الجزائري الموسم الماضي للمرة الثامنة في تاريخه، بينما أفضل إنجاز حققه الفريق في دوري أبطال إفريقيا كان الوصول لنهائي نسخة 2015 ولكنه خسر اللقب أمام مازيمبي.

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