كرة طائرة - مصر تستضيف مونديال الناشئات بحلم التأهل لربع النهائي

تنطلق غدا الخميس منافسات النسخة 16 من بطولة العالم للناشئات تحت 18 عاما والتي تستضيفها مصر لأول مرة.

وتقام بطولة العالم للناشئات في الفترة من 5 إلى 14 من الشهر الجاري وتقام في القاهرة والإسماعيلية.

نظام البطولة:

تقام البطولة بمشاركة 20 منتخبا مقسمين على أربع مجموعات بواقع خمس منتخبات في المجموعة.

يحصل الفريق الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 في الأشواط على 3 نقاط بينما الخاسر لا يحصل على نقاط، وفي حالة الفوز 3-2 يحصل الفائز على نقطتين والخاسر نقطة واحدة.

في حالة التساوي في النقاط تكون الأفضلية للفائز بمباريات أكثر، وفي حالة التساوي أيضا يتم الاتجاه إلى نسبة معدل الأشواط ثم نسبة معدل النقاط وفي النهاية يتم النظر إلى المواجهة المباشرة بين المنتخبين.

يتأهل أول أربعة منتخبات إلى الدور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وتسضيف مصر البطولة على صالتين، الأولى هي الصالة المغطاة باستاد القاهرة والأخرى هي صالة الإسماعيلية.

الفرق المشاركة:

يشارك بجانب مصر البلد المنظم 19 منتخبا من مختلف قارات العالم، وتأتي الأغلبية من أوروبا المشاركة بـ 6 منتخبات.

إذ يشارك أفضل 6 منتخبات في أوروبا وهم روسيا وإيطاليا وتركيا وبلغاريا ورومانيا وبيلاروسيا.

بينما تشارك اليابان والصين وتايلاند وكوريا الجنوبية من آسيا، والكاميرون والكونغو الديمقراطية من إفريقيا.

كما تشارك منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وبورتوريكو من أمريكا الشمالية.

وقسمت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتوريكو

المجموعة الثانية: إيطاليا - الولايات المتحدة الأمريكية - كوريا الجنوبية - كندا - المكسيك.

المجموعة الثالثة: روسيا - الأرجنتين - بيلاروسيا - تايلاند - رومانيا.

المجموعة الرابعة: تركيا - اليابان - بيرو - الكونغو الديمقراطية - بلغاريا.

تاريخ البطولة:

انطلقت النسخة الأولى من البطولة عام 1989 في البرازيل، وتقام كل عامين.

منتخب الصين صاحب الرقم القياسي في عدد التتويج باللقب برصيد 4 مرات يليه منتخب البرازيل بثلاث مرات مقابل نسختين لكل من روسيا وإيطاليا واليابان ونسخة وحيدة لتركيا وكوريا الجنوبية.

حقق منتخب إيطاليا اللقب في أخر نسختين على حساب أمريكا وجمهورية الدومينيك.

لم يسبق لأي فريق إفريقي التواجد في المربع الذهبي خلال تاريخ البطولة.

منتخب الجزائر أول فريق إفريقي أو عربي يشارك في مونديال الناشئات وكان ذلك في نسخة 1991 في البرتغال وحقق وقتها المركز الثاني عشر.

تاريخ مصر في البطولة:

تشارك مصر للمرة الثامنة في مونديال الناشئات للكرة الطائرة تحت 18 عاما.

وكانت أفضل نتائج المنتخب المصري للناشئات هي تحقيق المركز التاسع عامي 1993 و2005.

الفترة الأفضل لناشئات المنتخب المصري كانت المشاركة في أربع نسخ متتالية من 2009 وحتى 2015.

غابت مصر عن النسخة الأخيرة والتي أقيمت في الأرجنتين عام 2017.

منتخب مصر:

يقود منتخب مصر البرازيلي ماركو أنطونيو المدير الفني لفريق الناشئات.

وتضم قائمة المنتخب المصري التي أعلنها اتحاد الكرة الطائرة كل من: (مي غزال، سابين حسن، سلمى يوسف، فريدة الحناوي، نور إيهاب، فريدة سعدة، ندى مرجان، سما عماد، ساندي الشرنوبي، أية عماد، مريم ثابت، لوجين ياسر، ليلة الصباغ، سلمى عبدالهادي)

يفتتح منتخب مصر مبارياته بمواجهة بورتوريكو في الثامنة من مساء غد الخميس، قبل مواجهة الكاميرون يوم الجمعة والصين يوم السبت.

ويحصل منتخب الفراعنة على راحة يوم الأحد المقبل قبل أن يختتم مبارياته يوم الاثنين المقبل بمواجهة البرازيل.

وتقام جميع مباريات مصر على صالة استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء.

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