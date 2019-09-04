كارفاخال: شككت في قدوم نيمار.. هو نفسه لم يعلم مصيره

قال داني كارفاخال ظهير ريال مدريد إنه شك في تعاقد النادي مع نيمار بسبب عدم وضوح الرؤية خلال تفاوض الفرق الراغبة في الحصول على اللاعب مع باريس سان جيرمان.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان ريال مدريد

وصرح كارفاخال عبر صحيفة كوبي الإسبانية "يوم تسمع أنه انتقل إلى برشلونة، ويوم تسمع أنه قادم إلينا، ويوم تسمع أنه باق. سألنا البرازيليين (في ريال مدريد) وقالوا إنه نفسه لا يعرف مصيره".

وواصل الإسباني "شككت في قدومه. إنه ضمن أفضل 5 أو 3 لاعبين في العالم. لاعب مثله مرحب به في أي فريق".

بعد شد وجذب بين عملاقي إسبانيا وبطل فرنسا، انتهى المطاف بنيمار بالبقاء في باريس لعدم موافقة الفريق على العروض التي قدمها ريال مدريد وبرشلونة.

أراد نجم البرازيل البالغ عمره 27 عاما الرحيل عن باريس لكن النادي الفرنسي أبى التفريط فيه بسهولة بعدما دفع 222 مليون يورو لانتدابه في 2017 وجعله أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

وأشاد كارفاخال بالصفقات التي أبرمها ناديه في سوق الانتقالات والتي أبرزها ايدين هازارد النجم السابق لتشيلسي والذي انتقل إلى عاصمة إسبانيا مقابل 100 مليون يورو.

تمنى مسؤولو النادي الملكي تدعيمات إضافية بعد نتائج مخيبة في الموسم الماضي الذي خسر فيه النادي كل البطولات المحلية والقارية ولم يتوج إلا بلقب كأس العالم للأندية.

وأردف كارفاخال "بدا قدوم (بول) بوجبا جيدا أيضا. موعد غلق سوق الانتقالات يختلف من مكان إلى آخر وفي النهاية لم ينضم لنا اللاعب. نحن ريال مدريد، ولا نستطيع التفكير في شخص ليس معنا. دائما الحديث يكون حول ثورة في الفريق، لكن في ناد مثل ريال مدريد، الكل يرغب في اللعب به وقليل يريد المغادرة، الأمر ليس سهلا".

وأتم اللاعب البالغ عمره 27 عاما "لاعبون انضموا لنا للمساعدة مثل هازارد و(إدير) ميليتاو و(فيرلو) ميندي. صفقات عظيمة".

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