الاتحاد التونسي: معلول عاد لمكانه الطبيعي في المنتخب

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 10:36

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - بتروجت

أشاد واصف جليل، نائب رئيس اتحاد الكرة التونسي بعودة علي معلول ظهير أيسر الأهلي لصفوف منتخب نسور قرطاج.

وصرح جليل عبر برنامج كورة كل يوم "معلول عاد لمكانه الطبيعي في المنتخب بعد تغيير الجهاز الفني وإسناد المهمة للمدرب منذر الكبير".

وأضاف "معلول انتظم في تدريبات المنتخب والأجواء طيبة بالمعسكر".

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وكان معلول استبعد من قائمة منتخب تونس التي خاضت كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر بقرار من المدرب الفرنسي آلان جيريس.

وأشار واصف جليل في سياق آخر "لقد وافقنا على مشاركة الثنائي حمدي النقاز وفرجاني ساسي في مباراة نهائي كأس مصر بعد عرض الأمر على المدير الفني منذر الكبير، الذي لم يمانع استكمال اللاعبين مشوارهما مع الزمالك في البطولة".

وشدد "إنها خطوة جيدة لهما، في ضوء العلاقات المميزة التي تجمعنا بإدارة نادي الزمالك".

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم الأحد المقبل في نهائي كأس مصر.

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