فينجر يجيب.. ما المباراة التي تمنى تطبيق VAR فيها؟

بين أكثر من 1000 مباراة في مسيرة المدرب الفرنسي المخضرم، ما المواجهة التي تمنى تطبيق VAR فيها؟ لربما في ذلك الوقت أنصفه الفيديو ومنحه الانتصار.

يجيب فينجر (69 عاما) في حواره مع قناة beIN sports "نهائي دوري أبطال أوروبا (2005-2006)".

وأضاف "لأن الهدف الأول الذي سجله برشلونة جاء من تسلل".

تلك المباراة كانت الوحيدة في تاريخ فينجر وأرسنال في نهائي البطولة القارية العريقة، النادي الإنجليزي صمد بعشرة لاعبين أمام سحرة برشلونة وتقدموا بهدف سول كامبل لكن رفاق رونالدينيو قلبوا الطاولة ليفوزوا بنتيجة 2-1 ويرفعوا الكأس في باريس.

وشهدت المباراة قرارات جدلية للحكم أولها عدم منح برشلونة هدف مبكر وعوضا عن ذلك احتساب ركلة حرة وطرد يانس ليمان حارس أرسنال، ثم احتساب ركلة حرة غير صحيحة أسفرت عن تقدم المدفعجية.

وأدرك صامويل إيتو التعادل بهدف به شبهة تسلل على المهاجم الكاميروني قبل أن يحرز البرازيلي جوليانو بيلليتي هدف تتويج النادي الكاتالوني.

لا يزال فينجر، الذي قاد أرسنال على مدار 22 عاما، يقضي فترة راحة بعيدا عن الضغط العصبي المصاحب لمهنة التدريب.

لكنه ينوي العودة لهوايته المفضلة وقد يكون مدربا لمنتخب وليس ناديا.

وعن إمكانية وجوده كمدرب في كأس العالم 2022 قال فينجر:"قد يحدث. سأحصل على وقت كاف مقارنة بعملي السابق، ولا أمانع ذلك. علي القول إنني أردت دوما الذهاب إلى المونديال لأني شعرت أن مهنة المدرب هي الوجود في مكان يضم أفضل لاعبي كرة القدم في العالم".

وأتم "أتمنى أن تروني في قطر خلال 3 سنوات".

لم يحسم فينجر قراره بعد رغم أن فرق عدة تخطب وده أملا في التعاقد معه نظرا لخبرته الضخمة ومسيرته المظفرة بتتويجات عديدة.

وتوج فينجر بـ21 لقبا عبر مسيرته التدريبية أبرزها 3 تتويجات بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال.

اقرأ أيضا

خبر في الجول - نهائي كأس مصر يقترب من استاد الإسكندرية

كهربا: جمهور الأهلي عضلاتي.. وسأنضم للفريق الذي أريده في يناير

معلول: لا تقلقني مشاكل فايلر مع التوانسة.. ومستمر في الأهلي الأنجح في إفريقيا

هل بات الدوري الإنجليزي دائرا في فلك ليفربول ومانشستر سيتي

مورينيو بعيدا عن أرض المعركة: أحببت دائما شعور كوني مجهولا

بيبو: مفاوضات الأهلي مع سباليتي ومانو لم تفشل بسبب الأموال.. وفايلر يناسبنا

حين لعب جيري جارسيا ثلاثية البرونز في شباك السوفيت واستمعت ليتوانيا لـ Grateful Dead