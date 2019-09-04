المنتخب الأوليمبي: وافقنا على مشاركة ثنائي الزمالك في نهائي كأس مصر

وافق منتخب مصر الأولمبي على مشاركة ثنائي الزمالك، مصطفى محمد وإمام عاشور في مباراة فريقهما ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وقال شوقي غريب المدير الفني عبر برنامج كورة كل يوم: "تلقيت اتصالا من رئيس نادي الزمالك، والمشرف العام على الكرة أمير مرتضى وكذلك عضوي مجلس إدارة الزمالك علاء مقلد وإسماعيل يوسف، وأكدت لهم ترحيبي موافقتي على السماح للاعبين بالمشاركة في نهائي الكأس".

وأوضح "كما استفسر أحمد عبد الله عضو مجلس اتحاد الكرة عن نفس الطلب، وقلت له لا توجد مشكلة، لأن مباراة الزمالك وبيراميدز رسمية وعلى بطولة مهمة".

في سياق آخر، أشار المدير الفني للمنتخب الأوليمبي إلى "استبعاد الثنائي إبراهيم عبد القوي لاعب سموحة وكريم العراقي لاعب المصري لاستكمال البرنامج العلاجي للتعافي من الإصابة مع ناديهما".

وبرر شوقي غريب مواجهة السعودية مرتين وديا هذا الشهر لانشغال ١٤ منتخبا إفريقيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة التي ستقام في مصر إضافة إلى انشغال ٢٤ منتخبا بالتصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية وكأس العالم.

وكشف "أخطط في الأجندة الدولية لشهر أكتوبر المقبل مواجهة منتخبين من إفريقيا ضمن المجموعة الأخرى من البطولة التي ستقام خلال الفترة من ٨ إلى ٢٢ نوفمبر المقبل بملعبي القاهرة والسلام".

واختتم شوقي غريب تصريحاته "طالبت وزير الرياضة ومسؤولي اتحاد الكرة بخوض وديتي أكتوبر على ستاد القاهرة ليتعود اللاعبون على أرضيته قبل انطلاق البطولة".

اقرأ أيضا

خبر في الجول - نهائي كأس مصر يقترب من استاد الإسكندرية

كهربا: جمهور الأهلي عضلاتي.. وسأنضم للفريق الذي أريده في يناير

معلول: لا تقلقني مشاكل فايلر مع التوانسة.. ومستمر في الأهلي الأنجح في إفريقيا

هل بات الدوري الإنجليزي دائرا في فلك ليفربول ومانشستر سيتي

مورينيو بعيدا عن أرض المعركة: أحببت دائما شعور كوني مجهولا

بيبو: مفاوضات الأهلي مع سباليتي ومانو لم تفشل بسبب الأموال.. وفايلر يناسبنا

حين لعب جيري جارسيا ثلاثية البرونز في شباك السوفيت واستمعت ليتوانيا لـ Grateful Dead