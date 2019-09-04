الإنتاج الحربي: اقتربنا من ضم باسم مرسي مجانا

اقترب نادي الإنتاج الحربي من التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الزمالك في صفقة انتقال حر.

وصرح خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي "تفاوضنا مع الزمالك خلال الفترة الماضية، ولكن إدارته متمسكة ببند عدم إشراكه في المواجهات المباشرة بين الفريقين في الموسم الجديد".

وقال مهدي عبر برنامج كورة كل يوم: "نحترم نادي الزمالك ولكن سنحافظ على حقوقنا، سنضم باسم مرسي مجانا، لأنه بات لاعبا حرا لعدم قيده في القائمة الأولية للزمالك".

وأضاف "ستكون خطوة مهمة، بدلا من أن تضم اللاعب معارا سنتعاقد معه في صفقة انتقال حر".

ولفت مدير الكرة بالإنتاج الحربي إلى أن ناديه بصدد التعاقد مع لاعب وسط تونسي.

واستدرك "لكن أرفض الإفصاح عن اسمه لحين إنهاء المفاوضات تفاديا لتدخل أطراف أخرى في الصفقة مما أضاع علينا ضم عمر النمساوي ظهير أيمن نادي نهضة بركان المغربي".

وأشار في ختام تصريحاته "الإنتاج الحربي سوف يختتم استعداداته للدوري بأربع مباريات ودية ضد إف سي مصر غدا الخميس ثم النصر الليبي والمقاولون العرب والترسانة أيام ٨ و١٠ و١٢ سبتمبر".

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري قبل نهاية الشهر الجاري على أن تكون مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك المؤجلة، تقام في 20 سبتمبر.

اقرأ أيضا

خبر في الجول - نهائي كأس مصر يقترب من استاد الإسكندرية

كهربا: جمهور الأهلي عضلاتي.. وسأنضم للفريق الذي أريده في يناير

معلول: لا تقلقني مشاكل فايلر مع التوانسة.. ومستمر في الأهلي الأنجح في إفريقيا

هل بات الدوري الإنجليزي دائرا في فلك ليفربول ومانشستر سيتي

مورينيو بعيدا عن أرض المعركة: أحببت دائما شعور كوني مجهولا

بيبو: مفاوضات الأهلي مع سباليتي ومانو لم تفشل بسبب الأموال.. وفايلر يناسبنا

حين لعب جيري جارسيا ثلاثية البرونز في شباك السوفيت واستمعت ليتوانيا لـ Grateful Dead