الإنتاج الحربي: اقتربنا من ضم باسم مرسي مجانا

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 10:16

كتب : FilGoal

باسم مرسي - الزمالك - ديتشا

اقترب نادي الإنتاج الحربي من التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الزمالك في صفقة انتقال حر.

وصرح خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي "تفاوضنا مع الزمالك خلال الفترة الماضية، ولكن إدارته متمسكة ببند عدم إشراكه في المواجهات المباشرة بين الفريقين في الموسم الجديد".

وقال مهدي عبر برنامج كورة كل يوم: "نحترم نادي الزمالك ولكن سنحافظ على حقوقنا، سنضم باسم مرسي مجانا، لأنه بات لاعبا حرا لعدم قيده في القائمة الأولية للزمالك".

أخبار متعلقة

رئيس الزمالك يكشف موعد السوبر الذي أخبره به الجنايني.. ومتى يبدأ الدوري رسميا - الإسماعيلي يتعاقد مع ظهير الزمالك الشاب مران الزمالك - ميتشو يتابع الحالة البدنية لكل اللاعبين استعدادا لـ بيراميدز الاتحاد التونسي يوافق على بقاء ساسي والنقاز مع الزمالك للقاء بيراميدز

وأضاف "ستكون خطوة مهمة، بدلا من أن تضم اللاعب معارا سنتعاقد معه في صفقة انتقال حر".

ولفت مدير الكرة بالإنتاج الحربي إلى أن ناديه بصدد التعاقد مع لاعب وسط تونسي.

واستدرك "لكن أرفض الإفصاح عن اسمه لحين إنهاء المفاوضات تفاديا لتدخل أطراف أخرى في الصفقة مما أضاع علينا ضم عمر النمساوي ظهير أيمن نادي نهضة بركان المغربي".

وأشار في ختام تصريحاته "الإنتاج الحربي سوف يختتم استعداداته للدوري بأربع مباريات ودية ضد إف سي مصر غدا الخميس ثم النصر الليبي والمقاولون العرب والترسانة أيام ٨ و١٠ و١٢ سبتمبر".

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري قبل نهاية الشهر الجاري على أن تكون مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك المؤجلة، تقام في 20 سبتمبر.

اقرأ أيضا

خبر في الجول - نهائي كأس مصر يقترب من استاد الإسكندرية

كهربا: جمهور الأهلي عضلاتي.. وسأنضم للفريق الذي أريده في يناير

معلول: لا تقلقني مشاكل فايلر مع التوانسة.. ومستمر في الأهلي الأنجح في إفريقيا

هل بات الدوري الإنجليزي دائرا في فلك ليفربول ومانشستر سيتي

مورينيو بعيدا عن أرض المعركة: أحببت دائما شعور كوني مجهولا

بيبو: مفاوضات الأهلي مع سباليتي ومانو لم تفشل بسبب الأموال.. وفايلر يناسبنا

حين لعب جيري جارسيا ثلاثية البرونز في شباك السوفيت واستمعت ليتوانيا لـ Grateful Dead

الزمالك باسم مرسي الإنتاج الحربي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الاتحاد التونسي: معلول عاد لمكانه الطبيعي في المنتخب 20 دقيقة | الدوري المصري
فينجر يجيب.. ما المباراة التي تمنى تطبيق VAR فيها؟ 21 دقيقة | أوروبا
رئيس الزمالك: فريق الكرة له مدير فني والغاضب يجلب عرضا.. وكهربا "لو راجل يروح الأهلي" 23 دقيقة | مصر
المنتخب الأوليمبي: وافقنا على مشاركة ثنائي الزمالك في نهائي كأس مصر 30 دقيقة | الدوري المصري
الإنتاج الحربي: اقتربنا من ضم باسم مرسي مجانا 41 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الزمالك يكشف موعد السوبر الذي أخبره به الجنايني.. ومتى يبدأ الدوري 46 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 2 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك