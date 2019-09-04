رئيس الزمالك يكشف موعد السوبر الذي أخبره به الجنايني.. ومتى يبدأ الدوري

كشف رئيس الزمالك أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المديرة لاتحاد الكرة، أخبره بأن مباراة السوبر المصري ستكون على الأغلب يوم 20 سبتمبر.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة الحدث اليوم: "سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز طلب مني تأجيل نهائي كأس مصر إلى يوم 20 سبتمبر، وتواصلت مع الجنايني لكنه أخبرني بأن السوبر المصري يقام في نفس اليوم".

وأردف "على الأغلب سيقام داخل مصر".

ويجمع السوبر المحلي – من الموسم الماضي – بين الأهلي والزمالك، للمرة السادسة في تاريخ البطولة التي فاز بها الأبيض مرة واحدة على حساب غريمه التقليدي.

وكشف كذلك رئيس الزمالك أنه من المنتظر أن يتم تأجيل الدوري ليبدأ يوم 28 سبتمبر الجاري.

ويلتقي الزمالك ببيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل، آخر مباراة من الموسم المستمر منذ العام الماضي.

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