معلول: لا تقلقني مشاكل فايلر مع التوانسة.. ومستمر مع الأهلي الأنجح في إفريقيا

شدد علي معلول على استمراره في صفوف الأهلي، وأبدى سعادته بالعودة لصفوف منتخب تونس.

علي معلول النادي : الأهلي تونس

معلول تلقى الاستدعاء الدولي مجددا من منذر الكبير مدرب تونس الجديد، بعد أن تم استبعاده بواسطة آلان جيريس في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وصرّح معلول بعد عودته لنسور قرطاج: "عدت إلى عائلتي".

وأضاف في حديثه مع موقع Foot24 التونسي: "فترة جيريس لم تكن جيدة، لكني كنت مع منتخب تونس بقلبي وتمنيت وصوله إلى نهائي أمم إفريقيا وتتويجه باللقب".

وأكمل: "الآن نحن مع مدرب جديد، وأتمنى أن تكون فترة مميزة، سنستقبله بصدر رحب".

معلول سُئل عن ريني فايلر مدرب الأهلي الجديد الذي لم يقابله بعد: "لم أتعرف إليه حتى الآن، لكن أتمنى أن يكون اختيارا صائبا من الإدارة".

هل يقلق معلول من مشاكل فايلر السابقة مع التوانسة، وتحديدا حمدي الحربي في صفوف أندرلخت؟

ظهير الأهلي الطائر يجيب: "لا تقلقني، كل شخص مسؤول عن نفسه، الفيصل هو مستواي داخل الملعب، وأتمنى ألا تحدث أي مشاكل".

وشدد معلول على استمراره في صفوف الأهلي: "ألعب في النادي الأكثر تتويجا في إفريقيا، وعقدي ممتد لـ3 سنوات، وعلاقتي ممتازة بالجماهير، أنا سعيد هنا".

منتخب تونس يستعد لمواجهة موريتانيا وديا في السادس من شهر سبتمبر المقبل، قبل مواجهة كوت ديفوار في العاشر من نفس الشهر.

ويغيب عن المباراتين ثنائي الزمالك: فرجاني ساسي، وحمدي النقاز، رغم إدراج اسميهما في القائمة المستدعاة، بسبب إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم الأحد المقبل.

اقرأ ايضا:

حين لعب جيري جارسيا ثلاثية البرونز في شباك السوفيت واستمعت ليتوانيا لـ Grateful Dead

الاتحاد التونسي يوافق على بقاء ساسي والنقاز مع الزمالك للقاء بيراميدز

رسميا - الكشف عن شعار مونديال 2022

مران الأهلي – فايلر يطالب لاعبي الوسط بالتقدم للهجوم.. وتألق مروان والسولية وأفشة

إيهاب جلال لـ في الجول: المصري لم يغلق سوق الانتقالات.. وشيء وحيد يحيّرنا