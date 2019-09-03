يستعد الأهلي للسفر إلى غينيا بعد أيام لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

فهل يسافر الفريق إلى هناك بطائرة خاصة؟

مصدر في الأهلي كشف لـFilGoal.com: "النادي لم يدرس فكرة السفر إلى غينيا بطائرة خاصة".

وأضاف "الرحلة تستغرق 4 ساعات إلى إثيوبيا ثم ينتظر الفريق لمدة ساعتين ترانزيت وتستكمل الرحلة مرة أخرى بطيران لمدة 5 ساعات لنصل إلى غينيا الإستوائية".

وأكمل "لذلك لا تستدعي الرحلة سفر الفريق في طائرة خاصة".

وتأهل الأهلي لدور الـ32 بعدما تخطى فريق (اطلع بره) بطل جنوب السودان بالفوز عليه بنتيجة 13-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مواجهة كانو سبورت سيظهر خلالها ريني فايلر المدير الفني الجديد للأهلي لأول مرة يقود فيها الفريق الأحمر.

اقرأ ايضا:

حين لعب جيري جارسيا ثلاثية البرونز في شباك السوفيت واستمعت ليتوانيا لـ Grateful Dead

الاتحاد التونسي يوافق على بقاء ساسي والنقاز مع الزمالك للقاء بيراميدز

رسميا - الكشف عن شعار مونديال 2022

مران الأهلي – فايلر يطالب لاعبي الوسط بالتقدم للهجوم.. وتألق مروان والسولية وأفشة

إيهاب جلال لـ في الجول: المصري لم يغلق سوق الانتقالات.. وشيء وحيد يحيّرنا