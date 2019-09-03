مران الأهلي – فايلر يطالب لاعبي الوسط بالتقدم للهجوم.. وتألق مروان والسولية وأفشة

ولى ريني فايلر المدير الفني للأهلي في مرانه الثاني مع الفريق اهتمام خاصا بلاعبي خط الوسط وركز على ضرورة التمرير بغزارة وبشكل سريع.

وبدأ مران الأهلي بتدريبات بدنية متنوعة لنصف ساعة بالإضافة لتدريبات أخرى مكثفة لحراس المرمى ركزت على سرعة رد الفعل وتغيير الاتجاهات.

وخصص فايلر فقرة خططية للاعبي الوسط وركز على التحرك بكثافة للأمام مع التمرير المتقن للأجنحة.

وعهد المدرب السويسري إلى عمل تقسيمة في مساحة أقل من ربع الملعب وطلب فيها من اللاعبين التمرير بغزارة وبشكل سريع.

وأوقف مدرب الأهلي التقسيمة أكثر من مرة لعلاج الأخطاء في التحرك وقبل وبعد التمرير.

بعد ذلك تم عمل تقسيمة قوية وسجل فيها مروان محسن برأسه بعد عرضية رائعة من عمرو السولية على طريقة رابونا.

وسجل حسين الشحات هدفا مميزا بعدما تسلم الكرة على صدره والتف ليسدد بركلة مقصية.

كما سجل محمد مجدي "أفشة" هدفا من تسديدة قوية وأشاد فايلر به.

وأوقف فايلر تلك التقسيمة أكثر من مرة واختبر أكثر من تشكيل وطلب من لاعبي الوسط كثيرا التقدم للأمام ما جعل السولية يسجل هدفا ويصنع آخر وسجل حمدي فتحي هدفا.

وفي نهاية المران عقد فايلر جلسة مع اللاعبين كما عقد مدرب الحراس اجتماعا مع محمد الشناوي بشكل منفرد.

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