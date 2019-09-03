خاص إيهاب جلال لـ في الجول: المصري لم يغلق سوق الانتقالات.. وشيء وحيد يحيّرنا

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 18:40

كتب : أيمن عيد

إيهاب جلال - المصري

قال إيهاب جلال المدير الفني للمصري إن ناديه لم يغلق باب سوق الانتقالات الصيفية الجارية وأنه يسعى لضم صفقة جديدة.

وتحدث إيهاب جلال لـFilGoal.com قائلا: "التعاقد مع ثلاثي الزمالك كان شيئا مميزا فهم مستواهم معروف والفريق يحتاجهم ومع عودة المصابين ستكون لدينا حرية في الاختيارات أكثر".

وكان المصري ضد من الزمالك في الصيف الجاري كل من بهاء مجدي وعماد فتحي واللاعب الشاب خالد مصطفى.

أخبار متعلقة

المصري لـ في الجول: سددنا رسوم التماس إيقاف موكورو.. ولا مشكلة في مستحقات علاج صلاح مدرب مصر - السقا لـ في الجول: أتمنى شحاتة.. ويجب السير على خطى ألمانيا بعد تفاوضه مع الأهلي.. مينيزيس مديرا فنيا لـ بالميراس

قبل أن يستدرك "لكن نعاني من حيرة بسبب الاختيارات وتقسيمها على الدوري والكونفدرالية نظرا لعدم معظم اللاعبين الجدد في القائمة الإفريقية".

وشدد إيهاب جلال "لكن مهما حدث سنعمل على الظهور بشكل قوي مهما كانت الظروف".

وعن مواجهة ماليندي الزنجباري في الكونفدرالية في ذهاب دور الـ32 قال: "نستعد بشكل جيد وسنخوض ودية أخيرة يوم السبت المقبل أمام بلدية المحلة قبل المواجهة الإفريقية المرتقبة".

وأتم إيهاب جلال حديثه "نحدد مستوى كل اللاعبين واحتياجاتهم الفنية والبدنية عن طريق أجهزة قياسات وصلت مؤخرا وربما يقومون بارتدائها في لقاء ماليندي إذا اعتادوا عليها".

اقرأ أيضا:

تفاصيل أول حديث بين فايلر ولاعبي الأهلي.. "عندما تسمع صافرتي توقف حتى لو كنت تسدد"

مورينيو: أوباميانج لو لعب بجوار صلاح وفيرمينو سيسجل الكثير من الأهداف

بعد تفاوضه مع الأهلي.. مينيزيس مديرا فنيا لـ بالميراس

من هو "عامر حسين" الدوريات الأربعة الكبرى

مدرب مصر – علاء نبيل لـ في الجول: حسام حسن الأنسب بشرط

المصري إيهاب جلال

نرشح لكم

أخر الأخبار

الاتحاد التونسي يوافق على بقاء ساسي والنقاز مع الزمالك 4 دقيقة | مصر
مران الأهلي – فايلر يطالب لاعبي الوسط التقدم للهجوم.. وتألق مروان والسولية وأفشة 20 دقيقة | الدوري المصري
إيهاب جلال لـ في الجول: المصري لم يغلق سوق الانتقالات.. وشيء وحيد يحيّرنا 37 دقيقة | الدوري المصري
مدرب مصر - السقا لـ في الجول: أتمنى شحاتة.. ويجب السير على خطى ألمانيا ساعة | مصر
مدرب إسبانيا: سأتنحى لو قرر إنريكي العودة.. إنه صديقي قبل كل شيء ساعة | أوروبا
مورينيو: أوباميانج لو لعب بجوار فيرمينو وصلاح سيسجل الكثير من الأهداف ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 2 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك