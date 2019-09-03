قال إيهاب جلال المدير الفني للمصري إن ناديه لم يغلق باب سوق الانتقالات الصيفية الجارية وأنه يسعى لضم صفقة جديدة.

وتحدث إيهاب جلال لـFilGoal.com قائلا: "التعاقد مع ثلاثي الزمالك كان شيئا مميزا فهم مستواهم معروف والفريق يحتاجهم ومع عودة المصابين ستكون لدينا حرية في الاختيارات أكثر".

وكان المصري ضد من الزمالك في الصيف الجاري كل من بهاء مجدي وعماد فتحي واللاعب الشاب خالد مصطفى.

قبل أن يستدرك "لكن نعاني من حيرة بسبب الاختيارات وتقسيمها على الدوري والكونفدرالية نظرا لعدم معظم اللاعبين الجدد في القائمة الإفريقية".

وشدد إيهاب جلال "لكن مهما حدث سنعمل على الظهور بشكل قوي مهما كانت الظروف".

وعن مواجهة ماليندي الزنجباري في الكونفدرالية في ذهاب دور الـ32 قال: "نستعد بشكل جيد وسنخوض ودية أخيرة يوم السبت المقبل أمام بلدية المحلة قبل المواجهة الإفريقية المرتقبة".

وأتم إيهاب جلال حديثه "نحدد مستوى كل اللاعبين واحتياجاتهم الفنية والبدنية عن طريق أجهزة قياسات وصلت مؤخرا وربما يقومون بارتدائها في لقاء ماليندي إذا اعتادوا عليها".

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