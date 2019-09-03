تقرير: مدرب تونس يكشف أسباب غياب الخزري وساسي والنقاز

يغيب الثنائي فرجاني ساسي وحمدي النقاز لاعبا الزمالك عن قائمة منتخب تونس رغم الاستدعاء خلال فترة التوقف الدولي، كما يغيب وهبي الخزري مهاجم نسور قرطاج.

ووفقا لصحيفة الصريح التونسية فأوضح المنذر الكبير المدير الفني الجديد للمنتخب التونسي أسباب غياب عدد من اللاعبين.

وقال الكبير: "غياب ساسي والنقاز بسبب تأهلهما إلى نهائي كأس مصر مع الزمالك وهو ما يمنعهما من القدوم للمنتخب".

وكان FilGoal.com قد كشف عن حصول الزمالك على موافقة تونس بغياب الثنائي عن نسور قرطاج. (من هنا)

وأضاف الكبير "أما عدم توجيه الدعوة لوهبي الخزري فجاء بسبب ماراثون المباريات والإرهاق".

كما استدعى الكبير عاطف الدخيلي وحمزة المثلوثي ليحلا بدلا من معز بن شريفية ووجدي كشريدة المصابين.

ويلعب منتخب تونس مباراتين وديتين الأولى أمام موريتانيا يوم الجمعة المقبل في رادس، قبل مواجهة كوت ديفوار يوم الثلاثاء المقبل في مدينة ران الفرنسية.

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