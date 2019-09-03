رئيس الزمالك لـ عبد الحفيظ: الموضوع أصبح شخصيا.. أحذرك من أنصاري

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 11:12

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - محمود الخطيب - العامري فاروق

هاجم رئيس الزمالك، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عقب تصريحاته أمس الاثنين.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور: "أحذرك يا عبد الحفيظ من أنصاري، لا تتحدث عن أي من أبنائي بأي شكل".

وشدد "الموضوع أصبح شخصيا بيني وبينك، أنت تقبض من عملك في الأهلي بينما امير ليس مرتزق مثلك ودفع ألوفا مؤلفة من جيبه من أجل الزمالك".

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وأكمل في مكالمة نارية ضد مدير الكرة في الأهلي "أطالب محمود الخطيب بوضع عبد الحفيظ عند حده".

وفي وقت سابق، سخر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي من تصريحات أمير مرتضى منصور المشرف العام في الزمالك بخصوص "أتمنى أن يعود الأهلي لمستواه".

أمير مرتضى منصور كشف في تصريحاته خلال الساعات الأولى من يوم الاثنين رفض ناديه التعاقد مع مدرب الأهلي الجديد، قبل أن يقول "أتمنى عودة الأهلي لـ مستواه". (طالع التفاصيل)

ورد عبد الحفيظ: "هو خرج يوم الأحد ليقول أتمنى أن يعود الأهلي لمستواه، ذكرني بمقولة "شيلوه من فوقي بدل ما أموته".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "العقلية لن تتغير أبدا. نحن في وادٍ وهو في عالم افتراضي آخر خاص به. عالم افتراضي بعيد تماما عن الحقيقة".

وواصل "نحن نتعامل باحترام شديد ولكن إذا كان يريد تغيير ذلك، فلا مشكلة".

وأكمل حديثه قائلا: "حديثه لن يُغير من سُنة الحياة التي تقول أننا ننتصر دائما، قد ينتصر علينا مرة أو مرتين فقط، ولكنك لن تُغير سنة الحياة أبدا".

وحصد الأهلي لقب الدوري المصري على حساب الزمالك، ويستعد الأخير لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر ويهدف لتحقيق البطولة للمرة السادسة في آخر 7 نسخ.

وحقق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الموسم الماضي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

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