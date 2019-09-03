كومان مدافعا عن دي ليخت: هل تذكرون أول لقاء لي في برشلونة؟

دافع رونالد كومان مدرب هولندا عن لاعبه ماتياس دي ليخت بعد أداء متواضع للأخير يوم السبت في مباراة مثيرة فاز بها ناديه يوفنتوس على ضيفه نابولي بنتيجة 4-3 في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وقال كومان في تصريحات صحفية:"يا له من أمر صادم؟ كان هذا سؤالا أيضا حين لم يلعب مباراة يوفنتوس الأولى في الدوري. ثم لعب الآن لأن زميله أصيب. لم يقدم أداء جيدا. لم يلعب بالشكل الذي نود رؤيته. تحدثت معه بعد الغداء".

واستمر مدافع هولندا الأسبق "أحيانا الناس يعتقدون أن التغيير سهلا. لازلت أحتفظ بالصحف التي كتبت عن أول مباراة لي في برشلونة. كانت كارثة. خسرنا 2-صفر والكل بدأ يتساءل عن سبب قدومي. لكن إذا سألتهم الآن عني أراهن أن الأمر مختلفا".

وواصل كومان صاحب هدف فوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا 1991-1992 "ماتياس عمره 20 عاما. في التلفاز يرون الانتقال إلى فريق جديد على أنه أمر هين. لو الأمر بيدي لا أضعه في الجهة اليسرى من الدفاع. كنت سأضع (ليوناردو) بونوتشي لأنه أكثر خبرة".

في أول مباراة لدي ليخت في الدوري الإيطالي قدم اللاعب، المنضم حديثا إلى الفريق قادما من أياكس، أداء مخيبا كاد يحرم يوفنتوس من الفوز.

وأبدع دي ليخت مع أياكس في الموسم الماضي وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مما جعله محط أنظار نخبة فرق القارة العجوز.

وحصل يوفنتوس على خدمات اللاعب مقابل 85 مليون يورو.

وشارك دي ليخت أساسيا أمام نابولي بسبب تعرض جيورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس للإصابة.

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