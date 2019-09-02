في إسبانيا - برشلونة يحقق رقما سلبيا لم يحدث منذ 11 عاما.. فاز باللقب في النهاية
الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 12:48
كتب : محمد سمير
اختتمت الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، وحقق برشلونة رقما سلبيا لم يحدث منذ عام 2008 بحصده 4 نقاط فقط وفوز وحيد وحصد وقتها اللقب في النهاية.
يغرد أتليتكو مدريد في الصدارة منفردا بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن أتليتك بلباو وإشبيلية.
أما ريال مدريد فلم ينجح هو الآخر سوى في تحقيق فوز وحيد لكنه يتفوق على برشلونة بتعادلين ليرتفع رصيده إلى 5 نقاط.
برشلونة في أخر سبعة مواسم، تصدر المسابقة بعد مرور 3 جولات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
ويستعرض لكم FilGoal.com نتائج برشلونة في المواسم الأخيرة بعد مرور 3 جولات من الدوري الإسباني:
موسم 2019 - 2020:
يحل برشلونة في المركز الثامن برصيد 4 نقاط بعد مرور ثلاث جولات وبفارق خمس نقاط عن الصدارة.
موسم 2018 - 2019:
أنهى برشلونة الجولة الثالثة في الصدارة بالعلامة الكاملة، وحصد اللقب في النهاية على حساب أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.
موسم 2017 - 2018:
نجح برشلونة في إنهاء الجولة الثالثة في الصدارة بالعلامة الكاملة، وحصد اللقب أيضا.
موسم 2016 - 2017:
ذلك الموسم كان الاستثناء الوحيد للفريق الكتالوني في أخر 7 مواسم عندما أنهى الجولة الثالثة في المركز الخامس برصيد 6 نقاط بعد خسارة مباراة من الثلاثة.
وأنهى برشلونة المسابقة في المركز الثاني خلف ريال مدريد حامل اللقب.
موسم 2015 - 2016:
بعد مرور ثلاث جولات كان برشلونة في الصدارة بالعلامة الكاملة، وتفوق على ريال مدريد وحصد اللقب في النهاية.
موسم 2014 - 2015:
حقق برشلونة العلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات في ذلك الموسم الذي حصده في النهاية متفوقا على ريال مدريد.
موسم 2013 - 2014:
جاء برشلونة في الصدارة بالعلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات، لكن ذلك لم يكن كافيا لحصد اللقب الذي خطفه أتليتكو مدريد في النهاية.
موسم 2012 - 2013:
تفوق برشلونة وجاء في الصدارة بالعلامة الكاملة، ونجح في حصد اللقب في نهاية الموسم.
موسم 2011 - 2012:
كانت بداية سيئة للفريق الكتالوني، إذ حل في المركز السابع برصيد 5 نقاط بعد مرور ثلاث جولات.
أنهى برشلونة الموسم في المركز الثاني خلف ريال مدريد.
موسم 2010 - 2011:
خسر برشلونة مباراة في أول ثلاث جولات وحل في المركز السادس برصيد 6 نقاط.
ونجح برشلونة في حصد اللقب في نهاية الموسم.
موسم 2009 - 2010:
تفوق برشلونة في أول ثلاث جولات وحل في الصدارة بالعلامة الكاملة مع أتليتك بلباو وريال مدريد.
وأنهى برشلونة الموسم في صدارة الدوري الإسباني.
موسم 2008 - 2009:
أسوأ ما حققه برشلونة في أخر 11 عاما باحتلال المركز التاسع برصيد 4 نقاط عقب مرور 3 جولات.
ولكن رغم ذلك نجح الفريق الكتالوني في التتويج بلقب الدوري في النهاية برصيد 87 نقطة وبفارق 9 نقط عن ريال مدريد.
فهل ينجح برشلونة في تكرار ما فعله في موسم 2008 - 2009 رغم تأخره بعد 3 جولات؟
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